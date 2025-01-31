Повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Рубіо в інтерв’ю для Мегін Келлі. Держсекретар США наголосив, що війна в Україні затягнулася і потребує переговорів, де обидві сторони мають чимось пожертвувати.
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Як Рубіо прокоментував ситуацію в Україні
Рубіо заявив, що через війну Україна була відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою.
Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон,
– зазначив держсекретар США.
Крім того, за його словами, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена ввела Київ в оману, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".
"З погляду президента, це тривалий конфлікт і його треба завершити", – зазначив Рубіо.
Він додав, що під час переговорів Україна та Росія мають чимось поступитися. Також Рубіо зазначив, що "це займе час".