Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтервʼю журналістці Мегін Келлі. Він також додав, що Вашингтон має намір посилити свою присутність у регіоні.

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Вашингтон розглядає купівлю Гренландії

Марко Рубіо наголосив, що це питання національних інтересів США, а не просто "придбання землі заради придбання".

Рубіо підкреслив, що слова Трампа про стратегічне значення регіону – "це не жарт". Вашингтон вбачає у Гренландії ключову точку для захисту інтересів США в Арктиці.

На питання про можливість реалізації угоди під час президентства Трампа держсекретар відповів неоднозначно.

Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними,

– заявив він.

До слова, 85% населення Гренландії виступили проти приєднання до США, згідно з опитуванням, проведеним на замовлення датської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq.

Опитування показало, що 45% жителів Гренландії вважають інтерес Трампа загрозою, і лише 8% готові взяти паспорт США.