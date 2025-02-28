Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Він додав, що перед Владіміром Путіним стоїть вибір: або підвищувати виплати та соцпакети, щоб залучити нових рекрутів, або запроваджувати примусову мобілізацію.

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Примусова мобілізація може бути частковою, як у 2022 році, але з такими ж негативними наслідками: багато хто ухилятиметься, здаватиметься в полон, а всередині країни зростатиме невдоволення, що може призвести до політичних потрясінь.

Коли буде повне виснаження Росії

Саме тому російське керівництво поки що не наважується на цей крок.

У найближчі кілька місяців стане зрозуміло, який шлях обере Путін. Проте до кінця року Росія вже не зможе вести широкомасштабні бойові дії навіть на тих ділянках фронту, які зараз утримує,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що повний крах російських можливостей настане лише в разі розпаду Російської імперії на кілька десятків держав. Тоді можна буде говорити про повне виснаження ресурсів, зокрема людського резерву.

Росія відчуває брак боєприпасів і техніки

Роман Світан зазначив, що складські запаси боєприпасів у росіян вже півтора року на нулі.

Однак свої 10 –15 тисяч снарядів на добу вони використовувати можуть: самі виробляють 5 –7 тисяч, ще 5 – 7 тисяч їм постачає Північна Корея. Нульові складські запаси не означають повної відсутності боєприпасів, але їхня кількість обмежена. Якщо вони виробляють 5 – 7 тисяч снарядів на добу, то 8 – 9 тисяч виготовити вже не можуть,

– сказав Світан.

Він додав, що для цього їм спочатку потрібно побудувати заводи для виробництва верстатів, які виготовлятимуть снаряди, а потім – заводи для виробництва самих снарядів. Тому швидко наростити виробництво росіяни не зможуть.

Схожа ситуація й із технікою: їхні складські запаси техніки наближаються до нуля, але це не означає, що техніки в них не буде. Вони продовжують виробляти 15 – 20 одиниць бойових броньованих машин на місяць. Ці машини або одразу йдуть у бій, або накопичуються для подальшого використання. Крім того, вони закуповують техніку або в Північній Кореї, або в інших країнах,

– пояснив Світан.

Він зазначив, що в оборонному режимі Росія може утримувати фронт завдовжки близько 1000 кілометрів – приблизно стільки ж становить кордон між Україною та Росією. Але наступати за таких умов вона не зможе. Максимальна ширина фронту для наступу з нинішніми ресурсами Росії – приблизно 100 кілометрів. Вони можуть намагатися просуватися невеликими ділянками у різних місцях.