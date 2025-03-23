Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины. Там отмечают, что увеличение финансовых бонусов – вынужденный шаг Кремля.

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Как Путин покупает новое пушечное мясо

Основной контингент российских "добровольцев" – это люди в трудном положении и радикализированная молодежь. Из-за трудностей с доукомплектованием подразделений, власти вынуждены регулярно увеличивать финансовое поощрение.

С начала 2025 года в отдельных регионах России размер единовременной выплаты увеличили до более 2 миллионов рублей. Например, в Самарской области рекрутам предлагают почти 4 миллиона рублей.

Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства,

– отмечают в ГУР.

По словам председателя благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, сейчас в России приостановили вербовку заключенных. Однако тюрьмы снова наполняют для накопления резервов – россиян сажают за решетку за любой повод.