О новых поставках вооружения рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу. Кроме того, он опроверг очередные фейки и обвинения российской пропаганды.

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Какие фейки распространяют русские

Михаил, вы как в следующий раз генерала Буданова будете видеть, то передавайте ему, пожалуйста, что мы – украинцы – гордимся, как ему удалось 22 тонны взрывчатки завернуть в полиэтилен и отправить через 4 границы на Крымский мост и взорвать его. Если без шуток, то, пожалуйста, дайте свой комментарий обвинениям, прозвучавшим сегодня со стороны российской ФСБ, что это сделал генерал Буданов.

Я считаю, что генерал Буданов действительно очень фантастический человек, которого нужно любить, беречь и т.д. Вообще, у нас гениальные украинцы и они могут любую акцию сделать, это понятно. Теперь серьезно, с точки зрения того, что говорит господин Бастрыкин (глава следственного комитета России – 24 канал) – это абсолютный нонсенс.

Все страны – Болгария, Грузия и другие – говорят, что этого не было. Эти названия, фамилии, кто-то перевозил – этого нет, это абсолютный конкретный фейк. Давайте точки над "и" и все будет ясно.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Россия сама совершила этот эксцесс на Керченском мосту. Нам, конечно, нравится, что они постепенно теряют влияние и управление на оккупированных территориях. Однако этот конкретный эксцесс на Керченском мосту – проявление внутреннего конфликта между спецслужбами России.

Или, если исходить из того, что мы увидели 10 октября – этот массированный предварительно подготовленный удар крылатыми ракетами по нашим городам – это была попытка как-то оправдать абсолютно варварский террористический акт с точки зрения обстрела нашей территории.

Обратите внимание – интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео



Поэтому еще раз – нет никакого господина Буданова с точки зрения этих обвинений, о которых говорит следственный комитет России, и все это абсолютный фейк.

Тогда еще одно опровержение от вас попрошу. В российских пабликах распространяется паника и истерика, мол, ВСУ бьют по Белгороду ракетами. Это я что-то пропустил, и мы уже пересекли границу и пошли на Москву?

Нет, вы совершенно правы – это фейк. Россия пытается поднять на уши своих людей и сказать: "Смотрите, нас атакуют, мобилизуемся". У них очень плохо идет мобилизация и очень скептически относятся к военно-политическому руководству. Россияне понимают, что все не так, как им обещали в начале войны.

Сегодня Россия ищет возможности. А какие могут быть возможности у современной России, кроме провокаций: обстрелов своих территорий, подрыва своих домов или эксцессов на Керченском мосту? Они не могут иначе мобилизовать своих людей. Только из-за страха и терактов, которые совершают на своей территории против своих людей.

Здесь снова стоит проговорить позицию Украины – мы четко говорим, что согласно международному праву у нас есть мандат на то, чтобы использовать любое оружие для освобождения собственных территорий.

Все оккупированные территории – мы возвращаем, доходим до границ и останавливаемся. Нам российская территория не нужна, потому что мы не ведем наступательную войну, в отличие от России.

Безусловно, мы не заходим на территории Белгородской, Курской или других областей, и ничего так не делаем. Там проходят попытки посеять хаос, чтобы мобилизация проходила более удачно. Чем больше Россия будет проигрывать тактически, тем больше таких потерь контроля над ситуацией у них в стране.

Что даст для Украины встреча "Рамштайн"

Что касается ракетного террора, к которому прибегает Россия. Мы рады, что немцы нам передали первый комплекс IRIS-T и рады, что сделали это на месяц раньше, чем предполагалось. Следующий комплекс обещали к новому году, а еще 2 – в 2023 году. По-вашему, могут ли они ускориться и помочь закрыть наше небо? Вижу, что в твиттере господин Ермак пишет об "историческом Рамштайне", благодаря которому сможем закрыть наше небо.

Информация будет чуть позже. Впоследствии будут официальные сообщения, о чем мы договорились. Ключевым на сегодняшний день является ускорение предоставления противовоздушной и противоракетной обороны. Россия 10 октября наносила удары по центрам наших городов и не только по энергетическим объектам. На мой взгляд, это повлекло за собой очень сильный шок партнеров Украины и они понимают, что надо заканчивать все разговоры.

Потому, следует как можно скорее передавать Украине системы, которые позволят спасти людей. То есть сейчас говорится о максимальном ускорении поставок именно систем оборонного характера противоракетных и противовоздушных средств.

Думаю, что уже ни у кого нет вопросов, почему это нужно сделать как можно скорее и почему это нужно делать вообще. Россия официально об этом говорит даже устами господина Путина, что будет вести юридически оформленную террористическую войну против Украины. То есть будет пробовать дальше бить по гражданской инфраструктуре.

Примите во внимание! В Брюсселе 12 октября началась шестая встреча "Рамштайн". Главной темой саммита стал вопрос воздушной обороны Украины.

Для массированного удара, который мы видели 10 октября, россияне накапливали ракеты и все свои возможности. Россия сегодня не имеет таких возможностей, чтобы нанести аналогичный системный мощный удар по ряду наших городов. Они будут продолжать атаковать критическую инфраструктуру, но мы ускорим получение оружия, готовимся к эффективному быстрому ремонту, если будет разрушение.

Также у нас есть компенсаторные возможности с точки зрения переключения с одной области в другую по системе отопления, энергетической системе и т.д. Мы физически защищаем эти объекты и понимаем, куда направлена Россия.

Почему Путин начал признавать преступления

Когда Путин радовался, отчитывался перед россиянами об этих массированных ракетных ударах, он едва ли не впервые признался в том, что били по энергетической инфраструктуре. До этого Путин рассказывал, что бьют только по военным объектам, только по базам, где "националисты", "фашисты". Впоследствии и минобороны России подхватило и не стеснялось это вообще признавать. Почему Путин позволил себе сменить риторику, почему он позволил себе признаться в этом преступлении?

Во-первых, мы здесь все националисты, начнём с этого. Мы все патриоты и очень любим свою страну и Россия сегодня откровенно говорит, что она в шоке от этого, потому что надо уничтожить Украину, чтобы победить. Как они там говорили, провести "денацификацию" и убить практически всех граждан Украины, потому мы все сегодня националисты.

Во-вторых, в отношении того, кто фашисты, то, безусловно, если брать и термин и вообще дефиницию "фашизм", то Россия в ее виде абсолютно четко вписывается в эту концепцию.

В-третьих, верить Путину и слушать какие-то его оправдания – это нонсенс. Он всегда лжет. Это его личная позиция – всегда лгать, и потому, когда он говорил, что наносят удары по военной инфраструктуре, мы с вами понимали, что он просто лжет. Это было направлено исключительно на европейских партнеров, которые некоторое время в начале войны действительно слушали Россию, и действительно думали, что это какая-то странная война, где Россия действительно придерживается определенных правил, и наносит удары только по военной инфраструктуре.

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Затем, через неделю-две, они поняли, что нет никакой военной инфраструктуры, есть гражданская инфраструктура. Удары по гражданской инфраструктуре и так далее.

И, наконец, ключевое, почему сегодня они начали откровенно об этом говорить. Уже понятно – если Россия проиграет, то все это задокументированы военными преступлениями, поэтому нет смысла это маскировать. Они сегодня хотят таким образом просто хотя бы запугать нас, то есть они говорят: "Видите, мы будем бить по центрам городов, гражданскому населению, критическим объектам инфраструктуры и тому подобное".

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента И, наконец, ключевое, почему сегодня они начали откровенно об этом говорить. Уже понятно – если Россия проиграет, то все это задокументированы военными преступлениями, поэтому нет смысла это маскировать. Они сегодня хотят таким образом просто хотя бы запугать нас, то есть они говорят: "Видите, мы будем бить по центрам городов, гражданскому населению, критическим объектам инфраструктуры и тому подобное".

Они не знают украинцев и думают, что это нас должно испугать и мы должны сказать: "А, ну все, мы сдаемся. Вы резали наших детей, а теперь сказали нам, что будете бить по гражданской инфраструктуре, будто бы вы этого не делали раньше, и мы этого господина Путина испугались".

Что предлагают США для защиты неба Украины Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге в рамках "Рамштайна" отметил, что новые системы ПВО Украина получит максимально быстро. По его словам, Запад может создать Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге в рамках "Рамштайна" отметил, что новые системы ПВО Украина получит максимально быстро. По его словам, Запад может создать интегрированную систему ПВО Украины и передать Киеву ракетные комплексы разной дальности.

Нет, мы так не будем действовать. Мы будем идти в правильный финал. Каков правильный финал? Вы же понимаете, что для того, чтобы зло было наказано, мы должны выиграть войну, это обязательно. Объясняем партнерам – это уже не вопрос просто территориальной войны, это вопрос экзистенции. Должны защитить право людей на жизнь, это ключевое право. И сегодня должны довести эту войну до правильной финализации. Мы это сделаем.

Путин просто фиксирует свои военные преступления, документирует в прямом эфире, называет себя автором, инициатором ударов по гражданской инфраструктуре. Таким образом, либо Путин считает, что до конца войны он может физически не существовать, поэтому ему безразлично уже на свою личную репутацию, либо он считает, что определенный ресурс у него еще есть для того, чтобы все же сломать Украину. Во втором он точно ошибается.

Россияне не ожидали такой реакции украинцев

Знаете, для меня ярким моментом того непонимания россиянами было то, когда они распространяли фейки, что возмущенные ракетными обстрелами украинцы требуют немедленной отставки главнокомандующего Залужного. Мол, он "не оправдал доверия".

Честно говоря, вообще удивляюсь, когда они эти фейки запускают. Это очень инфантильный интеллект. Они запускали, что все сбежали из Киева, то есть и Зеленский сбежал, и все остальные, и правительство сбежало. Далее запускали фейки, что "все, мы идем в контрнаступление, до Киева осталось 2 километра" и все такое.

Я даже удивляюсь, как им платят деньги за все это. То есть это креатив уровня первого, второго, третьего класса общеобразовательной школы.

Нам с вами повезло, что у нас такие оппоненты. Безусловно, у них большое количество накопленного советского оружия. Этого оружия, которое сегодня тратят и в виде крылатых ракет по нашим городам. Да, они создают нас много сложностей, они разрушают нашу инфраструктуру, они убивают наших людей, потому что и 10 октября погибло более 2 десятков человек, в том числе и в Киеве.

Безусловно, это все трагедии, которые они нам создают, но понимаете, какой уровень этих людей, что они даже обоснования не могут дать нормальное. Они совершенно примитивные, дикие. Они до сих пор совершенно не понимают Украину, и почему должны проиграть эту войну. Искренне смотрят широко открытыми глазами на нас после семи месяцев войны и говорят: "А как это вообще возможно? Мы же считали себя такой мощной страной, у нас столько "Сарматов", "Искандеров", "Посейдонов" и так далее".

Но здесь Украина, которая не просто стоит, а унижает их, которая их вытесняет со своей территории. Совершенно точно Украина не будет паниковать и не сдаваться.

Почему Германия решается предоставлять тяжелое оружие

Перейдем от наших врагов к союзникам. Имеем информацию от Минобороны Германии. Они подтвердили, что дают нам в ближайшие недели Panzerhaubitze 2000 и Mars II (говорится об аналоге американских HIMARS). Как удалось убедить немецких союзников отважиться давать это оружие? И достаточно ли у них будет смелости, чтобы дать нам Marder (немецкая боевая машина пехоты) и Leopard-2 (танк)?

Это вопрос о том, как взрослеет Европа, постепенно отказывающаяся от своих иллюзий относительно России и довоенного времени. Европа абсолютно искренне начинает верить, что Украина не просто должна выиграть, а Россия должна проиграть. Это ключевое и дает им силы принимать правильные решения.

Кроме того, они абсолютно искренне верят, что Украина может использовать это оружие эффективно. Это очень важно. Они готовы его передавать. Также Европа понимает, что война действительно должна закончиться правильно. Это не может быть как в 2014 – 2015 годах, когда госпожа Меркель настоятельно рекомендовала договориться с Путиным. Вот мы подписали "Минск-2" и вы видите, к чему это привело.

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В Германии совершенно точно понимают, что это повторять нельзя. Господин Шольц вообще человек, который на некоторые вещи смотрит совершенно смело. Он готов, но вопрос в целом о германской политической элите. Шольц принял для себя определенные решения, и они касаются ускорения помощи Украине. Мы будем видеть это и дальше.

Масштабные обстрелы крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе шокировали Европу и она поняла, что в России нет технологий и техники современного ведения войны. Там есть определенное количество советских крылатых ракет, которые хотят бросить на головы украинцам, поэтому гражданским нужно абсолютно искренне помочь. Этот вопрос практически решен. Другое – это вопрос качества наших переговорных позиций, но поверьте мне, что они у нас очень хорошие.

Какое еще оружие должна получить Украина

Возвращаясь к вопросу "Рамштайна", который продлится 2 дня. Какие у вас от него ожидания? Что мы услышим такого?

У меня ожидания от "Рамштайна" самые положительные. Однако заявлять о помощи Украине должны правительства тех стран, которые это делают, потому что это их риски и ответственность. То, что решения будут положительными, после вчерашнего G7 – это очевидно. Изменилась даже парадигма заявлений Столтенберга (генсек НАТО – 24 канал). Когда Россия выиграет, то проигрывает не только Украина, но и НАТО.

Есть конкретная логистика для заявлений о поддержке Украины. Политически решили – Украина должна получить ключевые позиции по оружию. Это ПВО, ПРО, бронетехника, системы залпового огня, артиллерия и амуниция. Мы должны как можно скорее деблокировать свою территорию. Это ключевые нарративы, которые я вижу в этом "Рамштайне".

Важно! В Германии 12 и 13 октября проходит саммит "Рамштайн", где более 50 стран и дальше будут помогать Украине в войне против России. Украина надеется получить дальнобойные ракеты ATACMS, артиллерию и колесную технику для пехоты.