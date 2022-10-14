Собственное мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что планы наших военных неизвестны, однако, можно точно предположить, что городских боев в Херсоне не будет.

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По его словам, Украина и военное командование слишком сильно ценит жизнь наших бойцов и гражданских людей, так что уничтожать город не будут.

"Это не наша тактика. Мы увидели, что наши военные не идут "стенка на стенку", а пытаются обойти города и большие скопления россиян там", – сказал он.

Ступак подчеркнул, что ВСУ не дадут россиянам развязать городские бои, хотя последние были бы не прочь это сделать.

Знаю, что россияне уже минируют отдельные участки в Херсоне, обустраивают снайперские точки в многоэтажках. Поэтому я думаю, что ВСУ будут максимально обходить город и брать россиян в кольцо и оперативное окружение.

– считает бывший сотрудник СБУ.

Эксперт добавил, что наши военные будут заставлять россиян "сделать жест доброй воли" и покинуть технику и выйти из города. Также ВСУ постараются брать россиян в плен.

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Повлияет ли освобождение Херсона на поставку оружия

По его мнению, как только украинские военные отобьют Хесрон у оккупантов, многие страны Европы, занимавшие нейтральную позицию, захотят нам помочь оружием.

"У нас будет еще больше союзников. Ведь когда видят победу, то проще "ставить" на победителя, чем на проигравшего. Они увидят перспективу контрнаступления ВСУ", – сказал Ступак.

Он отметил, что если у Путина отобрать Херсон, то, хоть у него и останется Бердянск и Мелитополь, все равно будет видна перспектива завершения войны и европейцы будут ждать этого. И страны ЕС тоже захотят каких-либо репараций или активов России.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области