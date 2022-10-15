У Мелітополі напередодні прогриміли 4 вибухи

Так, 14 жовтня в районі захопленого окупантами аеродрому Мелітополя прозвучало 4 гучних вибухи, що може свідчити про ліквідацію ворога нашими військовими. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Головне Військова допомога від США, прогрес ЗСУ на Херсонщині: хронологія 234 дня війни

Просмажування росіян у Мелітополі триває. Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією,

– заявив він.

За його словами, все свідчить про те, що це була чергова військова база ворога. Окупанти безрезультатно намагалися її відновити, але вона вкотре зазнала втрат.



У Мелітополі мінус ще одна ворожа військова база / Фото з телеграму Івана Федорова

Федоров зауважив, що після низки вибухів російські військові почали вивозити звідти ліквідовану техніку.

Попередні вибухи на захопленому аеродромі Мелітополя

3 вересня на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя прозвучало 5 гучних вибухів. Тоді Федоров заявляв, що раніше окупанти намагалися звести туди свою техніку.

Він наголосив, що українські сили спротиву продовжують перетворювати російську техніку та усі їхні спроби "реанімувати" склад на густий чорний дим.

Може зацікавити – Мелітопольські партизани підірвали співробітників ФСБ: дивіться відео