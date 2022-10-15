Відповідну інформацію Пентагон підтвердив у п'ятницю 14 жовтня. Вони пояснили, що ведуть перемовини з компанією американського винахідника.

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Пентагон підтвердив інформацію про лист від SpaceX

Я можу підтвердити, що (Міністерство оборони – 24 канал) спілкувалося зі SpaceX щодо Starlink,

– заявила Сабіна Сінг.

Також заступниця речника Пентагону пояснила, що не вдаватиметься в подробиці дискусії.

Тільки запевнила, що Міністерство оборони США "працює з партнерами та союзниками, намагаючись з'ясувати, що краще".

На питання, коли саме Пентагон почав спілкування з компанією Ілона Маска, заступниця речника не відповіла. Проте Сабіна Сінг запевнила, що:

офіційні особи "розуміють крихкість" української системи зв'язку та "оцінюють варіанти та намагаються зробити все можливе, щоб зберегти можливість, щоб ці засоби зв'язку залишалися для українських сил";

"існують інші можливості супутникового зв'язку. Є не тільки SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли справа доходить до надання Україні того, що їй потрібно на полі бою".

Що цьому передувало

Варто пригадати, що 14 жовтня ЗМІ написали про те, що Ілон Маск просить Пентагон взяти на себе витрати з обслуговування Starlink в Україні.

Згодом політтехнолог Джейсон Смарт написав у твітері, що Starlink відмовився надавати Україні безкоштовні послуги через твіт українського дипломата Андрія Мельника. Колишній посол України в Німеччині написав Ілону Маску "від**сь".

Проте у Володимира Зеленського запевнили, що знайдуть спосіб продовжити роботу Starlink в Україні.

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