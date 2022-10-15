Соответствующую информацию Пентагон подтвердил в пятницу, 14 октября. Они объяснили, что ведут переговоры с компанией американского изобретателя.

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Пентагон подтвердил информацию о письме от SpaceX

Я могу подтвердить, что (Министерство обороны – 24 канал) общалось со SpaceX по Starlink,

– заявила Сабина Синг.

Также заместитель спикера Пентагона пояснила, что не будет вдаваться в подробности дискуссии.

Только заверила, что Министерство обороны США "работает с партнерами и союзниками, пытаясь выяснить, что лучше".

На вопрос, когда именно Пентагон начал общение с компанией Илона Маска, замглавы не ответила. Однако Сабина Синг заверила, что:

официальные лица "понимают хрупкость" украинской системы связи и "оценивают варианты и пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить возможность, чтобы эти средства связи оставались для украинских сил";

"Существуют другие возможности спутниковой связи. Есть не только SpaceX, есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что ей нужно на поле боя".

Что этому предшествовало

Следует вспомнить, что 14 октября СМИ написали о том, что Илон Маск просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию Starlink в Украине.

Впоследствии политтехнолог Джейсон Смарт написал в твиттере, что Starlink отказался предоставлять Украине бесплатные услуги из- за твита украинского дипломата Андрея Мельника. Бывший посол Украины в Германии написал Илону Маску от**сь.

Однако у Владимира Зеленского заверили, что найдут способ продолжить работу Starlink в Украине.

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