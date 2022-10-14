Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал 14 октября. Это случилось на фоне якобы заявлений Илона Маска в СМИ о том, что он просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию Starlink в Украине.

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У Зеленского прокомментировали заявления по Starlink

Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что к концу переговоров компания обеспечит стабильную связь,

– заявил Михаил Подоляк.

Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал, что терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Министр призвал людей не беспокоиться.

В Пентагоне уже прокомментировали вероятное заявление Маска

Стоит отметить, что американская журналистка Кейтлин Дорнбос написала слова заместителя спикера Пентагона Сабрины Синг, пояснившей на брифинге, что есть другие операторы спутниковой связи.

"Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", – заверила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Что этому предшествовало

Стоит напомнить, что СМИ опубликовали информацию о том, что американский изобретатель Илон Маск, вероятно, отказался предоставлять Украине бесплатные услуги Starlink.

По данным политтехнолога Джейсона Смарта, это, вероятно, произошло из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника, который недавно жестко отреагировал на сообщения Маска в твиттере. Бывший посол Украины в Германии написал "от **".

Илон Маск ответил на предположение Смарта словами: "Мы только последовали его рекомендациям".

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