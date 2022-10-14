Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів 14 жовтня. Це трапилось на фоні нібито заяв Ілона Маска у ЗМІ про те, що він просить Пентагон взяти на себе витрати з обслуговування Starlink в Україні.

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У Зеленського прокоментували заяви щодо Starlink

Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок,

– заявив Михайло Подоляк.

Окрім того, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав, що термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Міністр закликав людей не турбуватись.

У Пентагоні вже прокоментували ймовірну заяву Маска

Варто зауважити, що американська журналістка Кейтлін Дорнбос написала слова заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг, яка пояснила на брифінгу, що є інші оператори супутникового зв'язку.

"Я не уповноважена називати компанії, з якими ми ведемо переговори, але ми знаємо, що є не тільки SpaceX. Є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати", – запевнила заступниця прессекретаря Пентагону.

Що цьому передувало

Варто пригадати, що ЗМІ опублікували інформацію про те, що американський винахідник Ілон Маск, ймовірно, відмовився надавати Україні безкоштовні послуги Starlink.

За даними політтехнолога Джейсона Смарта, це, ймовірно, трапилось через слова українського дипломата Андрія Мельника, який нещодавно жорстко відреагував на дописи Маска у твітері. Колишній посол України в Німеччині написав "від**сь".

Ілон Маск відповів на припущення Смарта словами: "Ми лише послідували його рекомендації".

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