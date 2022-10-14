Журналісти CNN опублікував матеріал, що компанія Ілона Маска SpaceX може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні. У SpaceX хочуть, щоб Пентагон фінансував Starlink для України.

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SpaceX направила рішення до Пентагону до скандальних заяв Маска

Ілон Маск підтвердив цю інформацію, сказавши, що його компанія "не може фінансувати чинну систему нескінченно". Коментуючи рішення SpaceX, Маск згадав про колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника. Український дипломат порадив Маску "йти до біса", коли той написав про "врегулювання" російсько-української війни

У мережі рішення SpaceX почали пов'язувати з недавніми скандальними дописами Маска у твітері. Мільярдер пропонував формулу "миру" між Україною та Росією. Зокрема, Маск вважає, що Україна могла б відмовитися від Криму та провести "референдуми" на окупованих територіях.

У відповідь українці менше ніж за добу зібрали понад 2 мільйони гривень на підручник з історії для Маска.

Однак у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що рішення SpaceX та дописи Маска у твітері не варто пов'язувати.

Журналісти CNN стверджують, що своє звернення до Пентагону компанія надіслала ще минулого місяця – тобто, до одіозних твітів мільярдера. Тому пов'язувати відмову SpaceX від фінансування Starlink в Україні із дискусіями у твітері не треба.

Однак відкритим залишається запитання, чому Маск вкотре підіграє пропаганді Кремля, заявляючи про "виконання інструкцій" українського посла. Адже саме така картинка "протистояння України та Заходу" вигідна путінському режиму,

– йдеться у повідомленні.

До слова Українські військові повідомляють про збої в роботі Starlink, що ускладнює контрнаступ, – ЗМІ

Варто нагадати, що на скандальні твіти Маска щодо війни в Україні відреагував і президент Володимир Зеленський. Глава держави запитав Маска, кого той підтримує, на що мільярдер запевнив, що він на стороні України.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед тим, як опублікував у твітері скандальні дописи про Україну, розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Натомість Ілон Маск заперечує цю інформацію.

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