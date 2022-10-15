Відповідне перехоплення опублікувала наша розвідка 15 жовтня. Там традиційно пообіцяли, що всі загарбники нестимуть відповідальність за свої дії.

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Окупант бідкається, що хоче повернутись додому живим

Російський окупант скаржиться дружині на те, що українці нібито "*бан*ті".

Вони (ЗСУ – 24 канал) вже почали підходити. Я не знаю, що сказати. Вони вже почали підходити. Ось до мене 150 метрів… 50, 100 метрів,

– заявив окупант.

У відповідь жінка йому сказала, що він її лякає. Росіянин тільки продовжив розповідь, що нібито позавчора українські військові так почали стріляти, що у нього "ледь душа не випала".

Також ворог повідомив, що він у Херсонській області і там все для окупантів плачевно.

"Сонце, я не знаю взагалі, коли я додому приїду. Я хочу додому приїхати хоча б цілим. Я не знаю коли, та хоча б взагалі приїхати", – заявив росіянин.

Розвідка перехопила розмову окупанта: слухайте аудіозапис

Варто пригадати, що 11 жовтня українська розвідка повідомила, що частина росіян не виконувала наказ під час масованої атаки України.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що військовослужбовці з Росії виходили на зв'язок з Україною і попереджали про загрозу.

За даними Юсова, вони "навіть казали, що ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет полетить не туди".

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