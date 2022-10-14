Про це керівник української розвідки розповів в етері національного телемарафону. Кирило Буданов наголосив, що після війни у військовій стратегії буде чимало змін, які залежатимуть саме від перебігу війни в Україні.

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Чому ЗСУ навчаються на полігонах інших держав

Керівник ГУР Міноборони підкреслив, що теперішня війна України та Росії є першою абсолютно конвенційною війною з часів Другої світової, адже на полі бою застосовують усі види озброєнь. Тому в жодної армії у світі немає такого досвіду, який є у Збройних Сил.

Більшого досвіду, ніж в нашої армії, зараз немає ні у кого у світі й зараз це ніхто жодним чином не ставить під сумнів і з радістю обмінюються з нами досвідом,

– наголосив Буданов.

Водночас керівник розвідки відзначив, що наші воїни проходять навчання та підготовку за кордоном. Буданов назвав це вимушеною мірою, оскільки скупчення великої кількості людей на навчальних полігонах є ризиковим. Тому наші воїни навчаються на полігонах партнерів України, аби уникнути спроб Росії знищити українських захисників та захисниць на етапі підготовки.

Успіхи української розвідки

Також Кирило Буданов відзначив і роботу української розвідки. Очільник ГУР Міноборони назвав головним досягненням у роботі наших розвідників те, що інформацію вдається здобувати на випередження. Тобто будь-які дії ворога не є несподіванкою для нашої держави.

Буданов наголосив, що до всіх підступних планів ворога Україна готова завдяки роботі наших розвідників.

Як світ оцінює майстерність ЗСУ

До повномасштабного вторгнення і в перші дні початку активних бойових дій світ доволі стримано оцінював можливості України у війні з Росією, однак дії українських захисників та захисниць кардинально змінили бачення міжнародних партнерів. Зокрема нашим воїнам вдалося звільнити усі окуповані території Півночі України, деокупувати більшість території Харківщини та продовжувати активний контрнаступ на Сході та на Півдні.

Ще у серпні в Пентагоні відзначили ефективність наших військ. Тамтешній чиновник заявив, що за шкалою від 0 до 10, ефективність ЗСУ заслуговує 12 балів.

Після початку контрнаступу західна преса висловила захоплення діям українських військ та охрестила бойові дії на Харківщині найбільшою від лютого поразкою Росії.

Водночас наші військові продовжують боронити нашу землю й повертати кожен метр нашої землі, на яку зазіхнули окупанти. Наші захисники та захисниці знищують ворога і станом на 14 жовтня кількість ліквідованих окупантів становить близько 64 300 осіб, а знищену техніку Генштаб підраховує сотнями та тисячами.

Варто зазначити, що 14 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць. Нижче залишаємо інструкцію для найкращої подяки нашим воїнам.



Як віддячити захисникам та захисницям України / Інфографіка 24 каналу

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