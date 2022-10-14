Український лідер побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Президент дізнався про травми бійців, перебіг лікування та одужання.
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Зеленський вручив нагороди військовим та медикам
Наші захисники та захисниці! Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні. Ті, що неодноразово довели: агресору ніколи не вдасться перемогти український народ! Дякую за захист нашої держави,
– сказав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
Володимир Зеленський також у військовому госпіталі поспілкувався з:
- пораненими військовими та вручив їм нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України;
- медичним персоналом та вручив їм нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.
Президент України подякував нашим бійцям та побажав їм якнайшвидшого одужання.
"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам і вашим родинам за те, що ви в нас такі є", – сказав Зеленський медикам.
Зеленський відвідав військовий госпіталь: дивіться відео
У Офісі Президента запевнили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в госпіталі створили дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування.
З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів,
– мовиться в повідомленні.
За даними Офісу Президента, госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону, адже там налагоджена система психологічної реабілітації.
Зеленський відвідав поранених військових / Фото ОП
Зеленський привітав захисників та захисниць
Варто пригадати, що Володимир Зеленський у День захисників та захисниць подякував тим, хто щоденно та невтомно боронить нашу державу. Президент також зауважив, що наші захисники виборюють волю для усіх наступних поколінь.
Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці,
– підкреслив він.
Володимир Зеленський опублікував ролик, у якому можна побачити нарізки з життя мирних мешканців, яких від ворога обороняють українські військові та самих захисників під час виконання титанічної роботи.
Важливо У День захисників Зеленський ушанував воїнів, які віддали життя за Україну
У ролику були ті, завдяки кому ми тішимося і плачемо, коли бачимо здійняті над деокупованими населеними пунктами прапори України, ті, хто ризикує власними життями задля того, щоб усі ми могли жити, працювати та підтримувати військо.
Як можна віддячити і підтримати захисників та захисниць / Інфографіка 24 каналу
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