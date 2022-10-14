Український лідер побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Президент дізнався про травми бійців, перебіг лікування та одужання.

Читайте також У День захисників Зеленський ушанував воїнів, які віддали життя за Україну: чуттєве відео

Зеленський вручив нагороди військовим та медикам

Наші захисники та захисниці! Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні. Ті, що неодноразово довели: агресору ніколи не вдасться перемогти український народ! Дякую за захист нашої держави,

– сказав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Володимир Зеленський також у військовому госпіталі поспілкувався з:

пораненими військовими та вручив їм нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України;

медичним персоналом та вручив їм нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

Президент України подякував нашим бійцям та побажав їм якнайшвидшого одужання.

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам і вашим родинам за те, що ви в нас такі є", – сказав Зеленський медикам.

Зеленський відвідав військовий госпіталь: дивіться відео

У Офісі Президента запевнили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в госпіталі створили дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування.

З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів,

– мовиться в повідомленні.

За даними Офісу Президента, госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону, адже там налагоджена система психологічної реабілітації.

Зеленський відвідав поранених військових / Фото ОП

Зеленський привітав захисників та захисниць

Варто пригадати, що Володимир Зеленський у День захисників та захисниць подякував тим, хто щоденно та невтомно боронить нашу державу. Президент також зауважив, що наші захисники виборюють волю для усіх наступних поколінь.

Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці,

– підкреслив він.

Володимир Зеленський опублікував ролик, у якому можна побачити нарізки з життя мирних мешканців, яких від ворога обороняють українські військові та самих захисників під час виконання титанічної роботи.

Важливо У День захисників Зеленський ушанував воїнів, які віддали життя за Україну

У ролику були ті, завдяки кому ми тішимося і плачемо, коли бачимо здійняті над деокупованими населеними пунктами прапори України, ті, хто ризикує власними життями задля того, щоб усі ми могли жити, працювати та підтримувати військо.



Як можна віддячити і підтримати захисників та захисниць / Інфографіка 24 каналу

Дивіться також – зворушливе відео від Зеленського до Дня захисника і захисниць: відео