Своє привітання президент супроводив зворушливим роликом, який нагадує про незламність та нескореність кожного українця. Дивіться разом з редакцією 24 каналу привітання з Днем захисників України 14 жовтня.

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Люди з великої літери, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що захисники зараз б'ються за Україну, за незалежність нашої держави. Вони також виборюють волю для усіх наступних поколінь.

Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці,

– підкреслив він.

У ролику можна побачити як нарізки з життя мирних мешканців, яких від ворога обороняють українські військові. Так і самих захисників нашої держави, під час виконання їхньої титанічної роботи. Тих, завдяки кому ми тішимося і плачемо, коли бачимо здійняті над деокупованими населеними пунктами прапори України. Тих, хто ризикує власними життями задля того, щоб усі ми могли жити, працювати та підтримувати військо.

Зворушливе привітання Зеленського з Днем захисників України: відео

Долучилися до Володимира Зеленського й інші високопосадовці та структури. До вашої уваги вітання нашим захисникам і захисницям від них.

Захисниками України пишається весь світ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що нам вдалося витримати потужний удар з боку Росії. Українці продемонстрували всьому світу, що таке бути громадянином нашої держави: демонструвати сміливість боротися за свою свободу.

Він зазначив, що українські захисники трималися за кожен клаптик рідної землі. І робили це вони попри жорстокі бої та сталеві дощі з російських снарядів. Їм вдалося зупинити навалу ворога. Ба більше, зруйнувати міф про непереможність "другої армії світу."

А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!,

– додав він.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа наголосив на справжньому покликанні війська. Він підкреслив, що полягає воно у захисті свого народу та рідної землі. І аж ніяк не стосується нападу на чужу. Тож українці не зупиняються у війні, яку беззаперечно можна назвати протистоянням на виживання.

Бажаю всім вам і вашим близьким міцного здоров'я, сил і витримки, непохитної стійкості духу та єдності! І нехай Покрова Пресвятої Богородиці оберігає кожного й кожну з вас у нашій священній боротьбі за мирне майбутнє для наших нащадків у вільній та квітучій Україні!,

– додав він.

У Сухопутних військах ЗСУ нагадали, що українські захисники не лише надихають весь світ. Вони ще й несуть світло та любов тоді, коли ворог залишає по собі лише смуток і темряву.

"Сьогодні ви приймаєте естафету від тих, хто бився за українську державність від княжих часів до воїнів ООС. Саме вам належить честь навіки ствердити соборність України, знищити комплекс меншовартості та раз і назавжди зруйнувати стереотип про так званого "молодшого брата", – наголошують у відомстві.

У ньому також побажали, щоб Свята Покрова берегла завжди від ворожих куль і снарядів, а янгол-охоронець – вказував правильну дорогу.

МВС також привітали захисників і захисниць України: відео

У Держприкордонслужбі також були максимально лаконічними. У відомстві зазначили, що захисники і захисниці України боронять не лише саму державу. А й кордони її Свободи, Гідності та Перемоги.

​​Долучився до привітань тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Василь Малюк. Він зазначив, що День захисників і захисниць України став справді народним святом. Адже, за його словами, для оборони нашої держави необов'язково носити форму, служити у війську або СБУ.

Українці довели всьому світові, що стати захисником може кожен. Не обов'язково зі зброєю, але точно з любов'ю до Батьківщини, яка дала нам життя, свободу вибору і можливість бути вільними,

– підкреслив він.

Малюк зазначив, що кожен щоденно робить свій внесок у перемогу над ворогом. Бійці – на фронті, медики – у шпиталях, а волонтери – у постійних зборах і пошуках. У відомстві також привітали кожного, хто боронить щоденно Україну. Хто робить це словом і ділом, серцем і зброєю.

Глава ДСНС Сергій Крук також привітав братів і сестер з Днем захисників України. Він подякував кожному та кожній, хто не дозволяє російським загарбникам скасувати Перемогу України.

З Днем захисників і захисниць України! 8 років цьому святу та всі ці 8 років наша держава протистоїть агресору! Переможемо!,

– підкреслив він.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловив і свою подяку тим, хто боронить Україну. Він підкреслив, що захисники і захисниці – фундамент нових поколінь.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив на тому, що захисники та захисниці – найсміливіші та найвідважніші громадяни нашої держави.

Він зазначив, що саме завдяки воїнам усі ми можемо жити у вільній Україні, продовжувати працювати, а також будувати плани на майбутнє.

Ми радіємо кожному вашому успіху на фронті, але з прикрощами усвідомлюємо ціну, заплачену за те, щоб український прапор майорів над містами та селами всієї нашої країни – від Сходу до Заходу, від Півночі та до Півдня,

– підкреслив Терехов.

Мер міста попрохав Покрову Пресвятої Богородиці захистити українців, зберегти захисників і захисниць нашої держави на полі бою, а також подарувати щастя та довгоочікуваний мир.

Редакція 24 каналу долучається до всіх привітань наших захисників і захисниць. Низький уклін вам за титанічну та невтомну боротьбу. А всіх у тилу ми закликаємо допомагати нашому війську. Донатьте на армію, наближайте день перемоги і не забувайте, що все буде Україна!

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