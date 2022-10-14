Захід відбувся на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

До теми За тобою, Український Воїне, – мільйони людей: Зеленський привітав з Днем захисників

Зеленський ушанував воїнів

Так, у присутності почесної варти та під звуки сурми до Стіни пам'яті полеглих захисників України у російсько-українській війні було встановлено вінок з квітами від українського народу.

Президент Зеленський та присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.

У Києві Зеленський ушанував пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну / фото Офіс Президента

Зеленський ушанував пам'ять загиблих воїнів: дивіться відео

Як Зеленський привітав зі святом захисників і захисниць

Президент Володимир Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України. Він та інші відомства, висловили подяку тим, хто щоденно та невтомно боронить нашу державу.

Зеленський зазначив, що захисники нині б'ються за Україну та незалежність нашої держави. Вони також виборюють волю для усіх наступних поколінь. Президент назвав їх "абсолютними героями".

"Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", – підкреслив він.

Варте уваги – Зворушливе відео від Зеленського до Дня захисника і захисниць