Мероприятие прошло на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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Зеленский почтил воинов

Так, в присутствии почетного караула и под звуки трубы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне был установлен венок с цветами от украинского народа.

Президент Зеленский и собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.

В Киеве Зеленский почтил память воинов, которые отдали жизни, защищая Украину / фото Офис Президента

Зеленский почтил память погибших воинов: смотрите видео

Как Зеленский поздравил с праздником защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины. Он и другие ведомства, выразили благодарность тем, кто ежедневно и без устали защищает наше государство.

Зеленский отметил, что защитники сейчас сражаются за Украину и независимость нашего государства. Они также борются за свободу для всех последующих поколений. Президент назвал их "абсолютными героями".

"Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", – подчеркнул он.

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