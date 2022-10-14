На Михайлівській площі у Києві до Стіни пам'яті полеглих захисників у російсько-українській війні поклали вінок з квітами від українського народу. Зеленський й усі присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.

Важливо За тобою, Український Воїне, – мільйони людей: Зеленський привітав з Днем захисників

Зеленський наголосив, що подвиги героїв – назавжди в історії країни та наших серцях. Майбутня перемога, за словами президента, стане найкращим вшануванням наших захисників.

Вічна слава воїнам, які віддали життя за нашу свободу! Вони наші герої,

– наголосив глава держави.

Зворушливе відео з церемонії вшанування пам'яті полеглих:

Зеленських вшанував загиблих воїнів / Фото Офісу Президента:

На Львівщині також вшанували борців за незалежність

На Личаківському кладовищі у Львові також вшанували пам'ять борців за незалежність України. Глава Львівської ОВА Максим Козицький, політики, духовенство та громадськість помолились за усіх героїв, які віддали своє життя за мир та незалежність нашої держави.

Поклали квіти та лампадки до могил на Марсовому полі, на полях почесних поховань № 67 та №76 Личаківського кладовища. Також була панахида. Козицький зазначив, що пам'ятають про подвиги кожного й кожної, хто не повернувся з поля бою, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Дивіться більше – Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць: відео