Об этом руководитель украинской разведки рассказал в эфире национального телемарафона. Кирилл Буданов подчеркнул, что после войны в военной стратегии будет немало изменений, которые будут зависеть именно от войны в Украине.

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Чему ВСУ обучаются на полигонах других государств

Руководитель ГУР Минобороны подчеркнул, что нынешняя война Украины и России – первая абсолютно конвенционная война со времен Второй мировой, ведь на поле боя применяют все виды вооружений. Поэтому ни у одной армии в мире нет такого опыта, который есть у Вооруженных Сил.

Большего опыта, чем у нашей армии, сейчас нет ни у кого в мире, и сейчас это никто никоим образом не подвергает сомнению и с радостью обменивается с нами опытом,

– подчеркнул Буданов.

В то же время руководитель разведки отметил, что наши воины проходят обучение и подготовку за границей. Буданов назвал это вынужденной мерой, поскольку скопление большого количества людей на учебных полигонах является рисковым. Поэтому наши воины учатся на полигонах партнеров Украины во избежание попыток России уничтожить украинских защитников и защитниц на этапе подготовки.

Успехи украинской разведки

Также Кирилл Буданов отметил работу украинской разведки. Глава ГУР Минобороны назвал главным достижением в работе наших разведчиков то, что информацию удается получать на опережение. То есть какие-либо действия врага не являются неожиданностью для нашего государства.

Буданов подчеркнул, что ко всем коварным планам врага Украина готова благодаря работе наших разведчиков.

Как мир оценивает мастерство ВСУ

До полномасштабного вторжения и в первые дни начала активных боевых действий мир сдержанно оценивал возможности Украины в войне с Россией, однако действия украинских защитников и защитниц кардинально изменили видение международных партнеров. В частности, нашим воинам удалось освободить все оккупированные территории Севера Украины, деоккупировать большинство территории Харьковщины и продолжать активное контрнаступление на Востоке и на Юге.

Еще в августе в Пентагоне отметили эффективность наших войск. Тамошний чиновник заявил, что по шкале от 0 до 10 эффективность ВСУ заслуживает 12 баллов.

После начала контрнаступления западная пресса выразила восхищение действиями украинских войск и окрестила боевые действия на Харьковщине крупнейшим с февраля поражением России.

В то же время наши военные продолжают защищать нашу землю и возвращать каждый метр нашей земли, на которую покушались оккупанты. Наши защитники и защитницы уничтожают врага, и по состоянию на 14 октября количество ликвидированных оккупантов составляет около 64 300 человек, а уничтоженную технику Генштаб подсчитывает сотнями и тысячами.

Следует отметить, что 14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц. Ниже оставляем инструкцию для лучшей благодарности нашим воинам.



Как отблагодарить защитников и защитниц Украины / Инфографика 24 канала

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