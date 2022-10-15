Соответствующий перехват опубликовала наша разведка 15 октября. Там традиционно пообещали, что все захватчики будут нести ответственность за свои действия.

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Оккупант жалуется, что хочет вернуться домой живым

Российский оккупант жалуется жене на то, что украинцы якобы "*бан*тые".

Они (ВСУ – 24 канал) уже начали подходить. Я не знаю, что сказать. Они уже начали подходить. Вот до меня 150 метров… 50, 100 метров,

– заявил оккупант.

В ответ жена сказала ему, что он ее пугает. Россиянин только продолжил рассказ, что якобы позавчера украинские военные так начали стрелять, что у него "чуть душа не выпала".

Также враг сообщил, что он в Херсонской области и там все для оккупантов плачевно.

"Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду. Я хочу домой приехать хотя бы целым. Я не знаю когда, но хотя бы вообще приехать", – заявил россиянин.

Разведка перехватила разговор оккупантов: слушайте аудиозапись

Следует вспомнить, что 11 октября украинская разведка сообщила, что часть россиян не выполняла приказ во время массированной атаки Украины.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что военнослужащие из России выходили на связь с Украиной и предупреждали об угрозе.

По данным Юсова, они "даже говорили, что мы не можем остановить это полностью, но часть ракет улетит не туда".

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