Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. Они опубликовали разговор оккупанта с матерью.

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"Без бушлата, без спальника. Так нам сказали. Просили не брать с собой ничего лишнего. Я в шоке", – говорит россиянин.

Разговор захватчика с матерью: смотрите видео

Новой техники нет

Мать оккупанта надеется, что он получит хоть технику. Однако, как заявил захватчик, можно надеяться только на все старое советское.

Никакой новой техники здесь нет. Вчера привезли снаряды 1950 года, – сказал российский убийца.

Враг продолжает мародерить

В другом перехваченном разговоре от ГУР мать захватчика рассказывает, что телевидение уверяет: у военных все есть. Однако тот возразил.

"Мы одеты во все х*хлятское. Все, что в х*хлов, когда занимаем их позиции или снимаем с трупов. Каски эти. На мне наколенники, подж*пник – все мародерское", – сказал оккупант.

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