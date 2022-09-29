СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, где тот описывает свои впечатления от войны, которую начала его же страна. Известно, что сейчас он находится на юге нашего государства.

Правильное решение Забрали на войну 5 дней назад: первый российский "мобик" сдался в плен бойцам ВСУ

От одного слова HIMARS трясутся ноги

Очевидно, на вопрос как у них дела, захватчик жалуется, что Вооруженные силы Украины беспощадно гонят врага с украинской земли. Бьют их из всего, как сказал сам оккупант. Иногда доходило даже до окружения русских группировок.

Чем они только нас не засыпают: и градами, и х*ядами. Мины вообще не останавливаются… Села, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших,

– ноет русский.

Более того, теперь только от одного слова HIMARS у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника. Ведь это вооружение бьет так, что "аж земля трясется".

Виновато, конечно, у россиян командование, "размазавшее" их по всему фронту кучками.

Перехвачен разговор россиян: видео

Совет оккупантам от СБУ

Чтобы россиян буквально не размазало по всему фронту, стражи порядка призывают их сдаваться в плен. Для этого даже приступили к работе новые телефоны "горячей линии":

+380665803498,

+380931192984.

Как отметили в СБУ, на них могут обратиться и сами военнослужащие, и их родственники.

Сдаваться в плен призвал и Владимир Зеленский

24 сентября к россиянам также обратился и президент Украины. Он подчеркнул, что Украина в этой войне борется за свою жизнь и свободу, а потому останавливаться не собирается. Так что россияне, которые хотят выжить, могут добровольно сложить оружие и сдаться в плен.

Также он подчеркнул, что Украина является цивилизованным государством, соблюдающим международное законодательство. Следовательно, россияне будут иметь определенные гарантии:

с ними будут обращаться цивилизованно в соответствии со всеми конвенциями;

никто не узнает обстоятельства того, как они сдались в плен – добровольно или принудительно;

если пленные будут бояться возвращаться в россию и сами не захотят обмена, то Украина найдет способ обеспечить им это.

Интересно – российский танкист вместе с танком сдался в плен: смотрите видео