СБУ перехопила чергову розмову окупанта, де той описує свої враження від війни, яку розпочала його ж країна. Відомо, що зараз він знаходиться на Півдні нашої держави.

Правильне рішення Забрали на війну 5 днів тому: перший російський "мобік" здався у полон бійцям ЗСУ

Від одного слова HIMARS трясуться ноги

Так, вочевидь на запитання як у них справи, загарбник бідкається, що Збройні сили України нещадно женуть ворога з української землі. Б'ють їх зі всього, як сказав сам окупант. Іноді доходило навіть до оточення російських угрупувань.

Чим вони тільки нас не засипають: і градами, і х*ядами. Міни взагалі не зупиняються… Села, які раніше були наші, віджали, вони вигнали наших,

– скиглить росіянин.

Ба більше, тепер лише від одного слова HIMARS у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка. Адже це озброєння б'є так, що "аж земля трясеться".

Винне, звісно, у росіян командування, яке "розмазало" їх по всьому фронту купками.

Перехоплена розмова росіян: відео

Порада окупантам від СБУ

Щоб росіян буквально не розмазало по всьому фронту, правоохоронці закликають їх здаватися у полон. Для цього навіть розпочали роботу нові телефони "гарячої лінії":

+380665803498,

+380931192984.

Як зазначили в СБУ, на них можуть звернутися і самі військовослужбовці, і їхні родичі.

Здаватися в полон закликав і Володимир Зеленський

24 вересня до росіян також звернувся й президент України. Він підкреслив, що Україна у цій війні бореться за своє життя та свободу, а відтак зупинятися не збирається. Тож росіяни, які хочуть вижити, можуть добровільно скласти зброю та здатися в полон.

Також він підкреслив, що Україна є цивілізованою державою, яка дотримується міжнародного законодавства. А відтак росіяни матимуть певні гарантії:

з ними будуть поводитися цивілізовано відповідно до всіх конвенцій;

ніхто не дізнається про обставини того, як вони здалися в полон – добровільно чи примусово;

якщо полонені боятимуться повертатися до росії і самі не захочуть обміну, то Україна знайде спосіб забезпечити їм це.

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