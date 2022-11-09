Более того, оккупанты не просто паникуют, они уже ищут оправдание, почему же им нужно отходить с правобережной части Херсонской области. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Зачем оккупанты строят фортификационные пункты

В районе села Надднепрянское, что по дороге на Берислав, российские захватчики обустраивают позиции и вкапывают много техники. Кроме того, вчера сообщалось, что военные страны-агрессора укрепляются в районах Казацкого и Веселого на подступах к дамбе Каховской ГЭС.

Это означает, что оккупанты готовят фортификационные пункты обеспечения отхода своих основных сил от линии фронта,

– объяснил Хлань.

Так, с помощью этих фортификационных пунктов российские захватчики хотят обеспечить отход своих войск через дамбу Каховской ГЭС и Антоновский мост. Кроме того, они взорвали Дарьевский мост.

"Это означает, что фактически область разделена рекой Ингулец. И Снигиревское и Николаевское направления полностью замыкаются на Антоновском мосту, а Бериславско-криворожское направление замыкается на дамбе Каховской ГЭС", – отметил депутат Херсонского облсовета.

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Вопрос времени, когда россияне отойдут на левый берег

Хлань предположил, что в дальнейшем российские военные будут отходить на левый берег и укрепляться там. Они хотят осуществить контролируемое отступление и именно для этого удерживают позиции на линии фронта.

Оккупанты строят эти фортификационные сооружения возле мостов, чтобы был контролируемый уход. То есть они однозначно отойдут на левый берег, здесь уже вопрос времени,

– отметил депутат Херсонского облсовета.

По его мнению, следующая линия фронта для освобождения левобережной части Херсона начнется от Запорожья.

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