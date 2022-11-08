В информационном пространстве наблюдается определенное уменьшение количества новостей с фронта, однако интенсивность боев на самом деле не стала меньше, отметил президент.

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Зеленский о ситуации на фронте

Зеленский подчеркнул, что ситуация сложна по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои, и особенно тяжело – тоже по-прежнему – в Донецкой области.

Активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне – десятки атак ежесуточно. Они несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился – так же выйти на админграницу Донетчины. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли. И я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе,

– сказал президент.

Он также отметил, что в Херсонской области ВСУ "аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории" укрепляют свои позиции, ломают российскую логистику и последовательно уничтожают потенциал России удерживать в оккупации юг Украины.

"Восток – шаг за шагом двигаемся к возвращению украинского флага во все наши города и общины. Активно укрепляем и границу", – добавил глава государства.

Примите во внимание. Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжить действие военного положения в нашем государстве. Соответствующий законопроект он уже внес на рассмотрение в парламент.

Маляр рассказала о планах оккупантов на Херсонщине

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о намерениях оккупантов в Херсонском направлении. Она отметила, что враг пытается ввести в заблуждение ВСУ.

По ее словам, россияне рассматривают несколько вариантов. И отступление из Херсона – один из них. Однако как именно они решат действовать – пока неизвестно.

Маляр отметила, что во многом действия врага в Херсонской области будут зависеть от их успеха в Донецком направлении, поскольку для них это сейчас является главной целью.

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