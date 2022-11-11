Россия в первую очередь вывела из Херсона свои регулярные войска – морскую пехоту и воздушно-десантные войска. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Игаль Левин.
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Сколько россиян осталось в Херсоне
Собеседник убежден, что значительную часть мобилизованных оставили в городе – просто как пушечное мясо прикрывать отступление основных сил.
Им позвонили и сказали: танцуйте, как хотите. Переодевайтесь в гражданское – спасайтесь как можете. Я допускаю, что таких много. Речь о десятках, а может, даже и сотнях,
– заявил Игаль Левин.
Он вспомнил, что когда россияне уходили из северных областей Украины – Киевской, Черниговской и Сумской – после отступления ВСУ еще целый месяц их по подвалам отлавливали.
"Здесь, вероятнее всего, та же картина будет. Не только в Херсоне, но и по селам. Видимо, их будут находить. Там уже отправились Укрпочта и "Новая почта", а скоро будут и СБУ и ГУР. У них очень много работы – найти всех этих мышек в норах", – иронизирует военный эксперт.
Игаль Левин о побеге россиян из Херсона: смотрите видео
Почему россияне сбежали так быстро
Специалист допускает, что российские войска сначала планировали выходить из Херсона несколько дней и более организованно. Впрочем, их командиры на местах допускали, что могли действительно быть какие-то "договоренности", а потому боялись, чтобы не вышел "Иловайск наоборот".
Ночью там началась настоящая резня – украинские военные постоянно фиксировали перелеты по переправам (россиян – 24 канал). Они поняли, что если продолжат так далее переправами по капле перебрасывать, это просто будет избиение младенцев,
– убежден Игаль Левин.
Чтобы каждую ночь не повторялась такая резня, россияне решили спасаться, кто как может. Поэтому и российское минобороны так быстро отчиталось об "удачной эвакуации".
Освобождение Херсона: что известно
- Контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось еще в первые дни сентября 2022 года. Учитывая рельеф местности, оно было очень сложным для наших войск.
- Впрочем, мужественные воины из сил обороны Украины смогли создать настоящий ад для оккупантов, ежедневно освобождая метр за метром нашей земли.
- Прошло два месяца, прежде чем оборона россиян фактически посыпалась. Настолько, что бегство из Херсона пришлось объявить на уровне министерства обороны и генерального штаба армии России. Это произошло 9 ноября.
- Через 2 тяжелые сутки воины Вооруженных Сил Украины зашли в Херсон. Министерство обороны официально подтвердило, что Украина почти полностью контролирует Херсон.