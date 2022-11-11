Росія найперше вивела з Херсона свої регулярні війська – морську піхоту та повітрянодесантні війська. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив військовий експерт Ігаль Левін.

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Скільки росіян залишилися в Херсоні

Співрозмовник переконаний, що значну частину мобілізованих залишили в місті – просто як гарматне м'ясо прикривати відступ основних сил.

Їм зателефонували й сказали: танцюйте, як хочете. Перевдягайтесь у цивільне – рятуйтеся, як можете. Я допускаю, що таких багато. Мова про десятки, а може, навіть і сотні,

– заявив Ігаль Левін.

Він пригадав, що коли росіяни йшли з північних областей України – Київської, Чернігівської та Сумської – після відступу ЗСУ ще цілий місяць їх по підвалах відловлювали.

"Тут, найімовірніше, та ж сама картина буде. Не лише в Херсоні, а й по селах. Мабуть, їх будуть знаходити. Там вже вирушили Укрпошта та "Нова пошта", а скоро будуть і СБУ й ГУР. У них дуже багато роботи – знайти всіх цих мишок у норах", – іронізує військовий експерт.

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Чому росіяни втекли так швидко

Фахівець допускає, що російські війська спершу планували виходити з Херсона декілька днів і більш організовано. Втім, їхні командири на місцях допускали, що могли справді бути якісь "домовленості", а тому боялися, аби не вийшов "Іловайськ навпаки".

У ночі там почалася справжня різня – українські військові постійно фіксували перельоти по переправах (росіян – 24 канал). Вони зрозуміли, що коли продовжать так далі переправами по краплині перекидати, це просто буде побиття немовлят,

– переконаний Ігаль Левін.

Відтак аби щоночі не повторювалась така різанина, росіяни вирішили рятуватися, хто як може. Тому й російське міноборони так швидко відзвітувало про "вдалу евакуацію".

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