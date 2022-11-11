Росія найперше вивела з Херсона свої регулярні війська – морську піхоту та повітрянодесантні війська. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив військовий експерт Ігаль Левін.
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Скільки росіян залишилися в Херсоні
Співрозмовник переконаний, що значну частину мобілізованих залишили в місті – просто як гарматне м'ясо прикривати відступ основних сил.
Їм зателефонували й сказали: танцюйте, як хочете. Перевдягайтесь у цивільне – рятуйтеся, як можете. Я допускаю, що таких багато. Мова про десятки, а може, навіть і сотні,
– заявив Ігаль Левін.
Він пригадав, що коли росіяни йшли з північних областей України – Київської, Чернігівської та Сумської – після відступу ЗСУ ще цілий місяць їх по підвалах відловлювали.
"Тут, найімовірніше, та ж сама картина буде. Не лише в Херсоні, а й по селах. Мабуть, їх будуть знаходити. Там вже вирушили Укрпошта та "Нова пошта", а скоро будуть і СБУ й ГУР. У них дуже багато роботи – знайти всіх цих мишок у норах", – іронізує військовий експерт.
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Чому росіяни втекли так швидко
Фахівець допускає, що російські війська спершу планували виходити з Херсона декілька днів і більш організовано. Втім, їхні командири на місцях допускали, що могли справді бути якісь "домовленості", а тому боялися, аби не вийшов "Іловайськ навпаки".
У ночі там почалася справжня різня – українські військові постійно фіксували перельоти по переправах (росіян – 24 канал). Вони зрозуміли, що коли продовжать так далі переправами по краплині перекидати, це просто буде побиття немовлят,
– переконаний Ігаль Левін.
Відтак аби щоночі не повторювалась така різанина, росіяни вирішили рятуватися, хто як може. Тому й російське міноборони так швидко відзвітувало про "вдалу евакуацію".
Звільнення Херсона: що відомо
- Контрнаступ Збройних Сил України розпочався ще в перші дні вересня 2022 року. Зважаючи на рельєф місцевості, він був дуже складним для наших військ.
- Втім, мужні воїни з сил оборони України змогли створити справжнє пекло для окупантів, щодня звільняючи метр за метром нашої землі.
- Минуло 2 місяці, перш ніж оборона росіян фактично посипалась. Настільки, що втечу з Херсона довелося оголосити на рівні міністерства оборони та генерального штабу армії Росії. Це відбулося 9 листопада.
- Через 2 важкі доби воїни Збройних Сил України зайшли в Херсон. Міністерство оборони офіційно підтвердило, що Україна майже повністю контролює Херсон.