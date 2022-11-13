Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. За його словами, ці війська зараз проходять доукомплектування, а також, ймовірно, певні дії щодо бойових злагоджень із новоприбулими.

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Куди Росія перекидає війська, які втекли з Херсона

Світан зазначив, що ці російські війська погано себе показали і в Ізюмі, й у Херсоні, звідки їм довелося тікати. Вони так і не виконали завдань з утримання правобережного угруповання. Найімовірніше, це угруповання військ будуть використовувати за їхнім прямим призначенням – здійсненням штурмових дій. Мовиться про на Донецький напрямок.

Уже видно їхній рух і зосередження у районі Маріуполя. Тобто основні наступальні частини на кшталт повітряно-десантних військ, морської піхоти заведені в район Маріуполя,

– заявив військовий експерт.

За його словами, ці війська зараз там проходять доукомплектування, а також, ймовірно, певні дії щодо бойових злагоджень із новоприбулими. Далі, найімовірніше, їх виведуть у район Донецька.

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Чи можливий наступ з боку Білорусі

Світан заявив, що російське угруповання, яке вийшло з правого берега впродовж останніх двох тижнів, малочисельне для здійснення широкомасштабних завдань. Воно може виконати лише якесь точкове завдання.

У Білорусі зараз кількість військ приблизно така ж сама, як і це угруповання, яке вийшло з правого берега на лівий. Але воно ніяк не посилить цю кількість військ, тобто вони не виконають загальні завдання,

– сказав полковник запасу.

Світан зауважив, що кількість таких корпусів, які зараз вийшли, треба помножити на 10 й тоді, можливо, вони зможуть здійснити певні фронтальні удари з боку Білорусі. Водночас якийсь наступ із білоруської території по суходолу наразі є малоймовірним.

Військовий експерт наголосив, що для нас набагато небезпечніші МіГ-31, які там базуються з "Кинджалами", а також Су-30, Су-34, Су-35, "Іскандери" та балістичні ракети. З цією небезпекою ми вже готові боротися, тобто розгортаються системи ППО вздовж північного кордону, а сухопутними питаннями опікується бойовий генерал Сергій Наєв, який займався лінією оборони біля Донецька, яка досі стоїть. Авіаційний же доведеться перекривати системами протиповітряної оборони, які Україні дають наші партнери.

На думку Світана, північний кордон ми перекриємо ще й із повітря. Для цього нам треба працювати по точках пуску та зльоту, тобто по аеродромах та по пускових ракетних установках на території Білорусі.

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