Все знают, что "Вторая армия мира", несмотря на все свои "заслуги и победы", имеет одну слабость – это бытовая техника. Жительница населенного пункта в Херсонской области рассказала, как вражеские военнослужащие ворвались в ее дом и провели ревизию мультиварки.

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"Можно анекдоты писать"

В первую очередь в доме жителей Херсонщины для оккупанта "новизной" стал шкаф-купе. Украинка из освобожденного населенного пункта поделилась, что оккупант не мог сдержать своего восторга, когда открывал и закрывал дверцу шкафа.

Затем он решил зайти на кухню и подумал, что мультиварка – это сейф. Также его удивила арка, на которой рос виноград во дворе женщины. Ее он заметил, когда вышел из дома.

"Код скажи. Скажи код сейфа", – я не понимаю… Аа, поняла, говорю – это называется "мультиварка",

– рассказывает и смеется женщина.

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Как оккупанты бежали из Херсона

Херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что российские оккупанты, убегая с правого берега Днепра на Херсонщине, просто-таки бросали на произвол судьбы тяжелую технику. По его словам, у российских солдат не было достаточно топлива, поэтому им пришлось оставить много вооружений для Вооруженных сил Украины.

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Также херсонец отметил, что российское командование не унесло с собой во время выступления всех военнослужащих. Сейчас украинская армия пытается отыскать всех "потерянных" вражеских солдат, которые могут притворяться гражданскими.

Следует также упомянуть, что с 12 ноября в Херсоне внедряют комендантский час, продлится он с 17:00 до 8:00. Кроме того, будет ограничена возможность выезда и въезда в Херсон, пока будут продолжаться разминирования.

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