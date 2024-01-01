С 24 февраля 2022 года враг потерял в Украине 360 010 солдат. Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.
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Какие потери врага в технике
- танков – 5983 (+6);
- боевых бронированных машин – 11 087 (+17);
- артиллерийских систем – 8482 (+18);
- РСЗО – 943 (+0);
- средства ПВО – 625 (+2);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);
- крылатые ракеты – 1709 (+0);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);
- специальная техника – 1277 (+9).
Потери врага 1 января 2024 года
Россия потеряла на войне оккупанта 2005 года рождения
- В конце 2023 года росСМИ подтвердили, что Россия потеряла на войне в Украине оккупанта 2005 года рождения – Стаса Сильченкова, которому было только 18 лет.
- Известно, что оккупант после окончания школы поступил в техническую академию. Но россиянин почти сразу после начала учебы решил пойти убивать украинцев и 5 сентября подписал контракт.
- Так, уже 17 ноября враг был ликвидирован в селе Синьковка Харьковской области. Родственникам о гибели сказали только 12 декабря. Похоронили его в Смоленской области.
- Следует заметить, что оккупант подписал контракт. Это стало вероятным после конфигурации законодательства в России. В частности, контракты разрешили подписывать россиянам сразу после окончания школы в 18 лет.