С 24 февраля 2022 года враг потерял в Украине 360 010 солдат. Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.

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Какие потери врага в технике

танков – 5983 (+6);

боевых бронированных машин – 11 087 (+17);

артиллерийских систем – 8482 (+18);

РСЗО – 943 (+0);

средства ПВО – 625 (+2);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);

крылатые ракеты – 1709 (+0);

корабли/катера – 23 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);

специальная техника – 1277 (+9).



Потери врага 1 января 2024 года

Россия потеряла на войне оккупанта 2005 года рождения