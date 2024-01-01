З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні 360 010 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5983 (+6);

бойових броньованих машин – 11087 (+17);

артилерійських систем – 8482 (+18);

РСЗВ – 943 (+0);

засоби ППО – 625 (+2);

літаків –329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);

крилаті ракети – 1709 (+0);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38);

спеціальна техніка – 1277 (+9).



Втрати ворога 1 січня 2024 року

Росія втратила на війні окупанта 2005 року народження