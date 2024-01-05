Про ситуацію на усіх напрямках фронту повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на ранок 5 січня.

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Ворожі обстріли

Авіаційних ударів з боку окупантів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка на Донеччині; Новодарівка, Оріхів на Запоріжжі; Зміївка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Де наступали росіяни: ситуація на усіх напрямках

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 16 атак окупантів біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки, де відбили 7 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти штурмових дій не вели. На Запорізькому Сили оборони відбили 8 атак росіян у районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Там відбито шість штурмів окупантів, які попри значні втрати не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Карта фронту:

Удари ЗСУ

Протягом 4 січня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох пунктах управління російської армії. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, дві станції радіоелектронної боротьби й три пункти управління ворога.