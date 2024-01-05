Про ситуацію на усіх напрямках фронту повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на ранок 5 січня.
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Ворожі обстріли
Авіаційних ударів з боку окупантів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка на Донеччині; Новодарівка, Оріхів на Запоріжжі; Зміївка на Херсонщині.
Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Де наступали росіяни: ситуація на усіх напрямках
Карта фронту:
Удари ЗСУ
Протягом 4 січня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох пунктах управління російської армії. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, дві станції радіоелектронної боротьби й три пункти управління ворога.