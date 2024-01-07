Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – в эфире телемарафона рассказал, как работают Воздушные силы, информирует 24 Канал. Сначала защитники украинского неба видят на радаре, как что-то летит. Фиксируют параметры полета. Тогда объявляют воздушную тревогу. На этом этапе – самое важное, чтобы люди как можно быстрее пошли в укрытие гражданской защиты. А потом начинается работа.

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Также Игнат подчеркнул, что баллистическая ракета – безразлично, из какой страны – имеет параметры полета. Она летит по баллистической траектории. Воздушные силы по состоянию на 7 января не могут подтвердить, что Россия атаковала Украину ракетой из КНДР.

Установить правду могут только некоторые специалисты. Можно будет на что-нибудь рассчитывать, если удастся найти остатки ракет. Хотя ракета разрывается на тысячи кусочков. Хоть как-то идентифицировать их будет сложно.

Какой ракетой Россия могла атаковать Украину

Предполагают, что Россия ударила ракетой из КНДР по Харькову во время атаки 2 января. Вероятно, это могло быть KN-23 Hwasong-11Ga. Если информацию подтвердят, то можно считать, что это было ее испытание.

Ранее в Белом доме заявили, что Москва получила ракеты от КНДР. Они могут поражать цели на расстоянии 900 киллометров.