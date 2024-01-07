Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – в ефірі телемарафону розповів, як працюють Повітряні сили, інформує 24 Канал. Спершу захисники українського неба бачать на радарі, як щось летить. Фіксують параметри польоту. Тоді оголошують повітряну тривогу. На цьому етапі – найважливіше, щоб люди якнайшвидше пішли в укриття цивільного захисту. А згодом починається робота.

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Також Ігнат наголосив, що балістична ракета – байдуже, з якої країни – має параметри польоту. Вона летить по балістичній траєкторії. Повітряні сили станом на 7 січня не можуть підтвердити, що Росія атакувала Україну ракетою з КНДР.

Встановити правду можуть лише певні спеціалісти. Можна буде на щось розраховувати, якщо вдасться знайти рештки ракет. Хоча ракета розривається на тисячі шматочків. Якось ідентифікувати їх буде складно.

Якою ракетою Росія могла атакувати Україну

Припускають, що Росія вдарила ракетою з КНДР по Харкову під час атаки 2 січня. Ймовірно, це могла бути KN-23 Hwasong-11Ga. Якщо інформацію підтвердять, можна вважати, що це було її випробування.

Раніше у Білому домі заявили, що Москва отримала ракети від КНДР. Вони можуть уражати цілі на відстані 900 кілометрів.