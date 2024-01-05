Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що на це можуть вказувати уламки зброї. Він додав, що ця модифікація була створена на базі російської ракети 9M723 до ОТРК "Іскандер".

До теми Які балістичні ракети КНДР загрожують українським містам і чи може ППО їх перехоплювати

"Є деякі відмінності, які вказують на те, що це не 9M723, якими також обстрілювали Харків та Харківську область. І що це все ж таки північнокорейське. Але офіційні повідомлення також важливі, тому краще чекати їх. Тут не підтвердити, не спростувати, але версія є", – сказав Коваленко.

Що буває, коли війну заморожують

Військово-політичний оглядач додав, що Північна Корея та Південна Корея – це ще один історичний приклад того, коли щось намагаються заморозити. Нині КНДР не є безпечною для світу. Країна нарощує свій потенціал.

Саме те, що вони мають можливість передавати ці ракети Росії, повинно нагадати, як свого часу замість того, щоби поставити усі крапки над "і", США не змогли дотиснути Північну Корею. Так, там була підтримка Китаю, але дотиснути Пхеньян була можливість,

– зазначив Олександр Коваленко.

Він переконаний, що те саме може статися й з Україною, якщо її почнуть примушувати до "миру" з Росією. Однак влада української держави наголошує, що мирні переговори з країною-агресоркою можуть розпочати лише після повернення кордонів 1991-го року.

"З цим повинні рахуватися і наші міжнародні партнери. Вони повинні розуміти: або Україна перемагає, або вони, якщо зменшують підтримку України, втрачають все. І завтра матимуть проблему з неконтрольованим сусідом вже на своєму кордоні", – наголосив військово-політичний оглядач.

А в цього сусіда буде "відлуння" незакінченої замороженої війни – як у Північної Кореї та Південної Кореї. Коваленко додав, що у КНДР дуже багато різної номенклатури та кількості ракет. Тому, мовляв, це досить серйозна загроза.

Балістика для Росії від КНДР: що відомо