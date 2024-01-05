До слова, журналісти The Wall Street Journal заявили, що Росія може отримати ракети балістичного типу від Ірану вже навесні 2024 року. Ба більше, КНДР вже надає окупантам таке озброєння.

До теми Росія запустила по Україні балістичні ракети з КНДР: у Білому домі окреслили загрози

Що говорять в ISW про жагу окупантів до балістичних ракет

В Інституті вивчення війни стверджують, що Росія посилює зусилля, щоб отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вважає їх більш ефективними для атак по Україні. Аналітики додали, що окупанти регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для ударів по українських містах, які розташовані ближче до лінії фронту. Це пов'язано з тим, що такий тип озброєння важче перехопити, адже на реагування є лічені хвилини.

ISW наводить статистику, у якій стверджує, що з 29 грудня 2023 року українські захисники змогли ліквідувати 149 зі 166 запущених ракет. Однак балістичних ракет збили набагато менше. Окрім того, окупанти також перепрофілювали ракети ППО С-300 і С-400, аби ті могли завдавати ударів по наземних цілях.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія може виготовляти на місяць близько 40 ракет типу "Іскандер", 4 "Кинджали", а ось потужності виробництва С-300 / С-400 невідомі. На думку фахівців, російська оборонно-промислова база, ймовірно, не зможе виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для постійної "ударної кампанії" по Україні, яка спирається на регулярне витрачання великої кількості балістичних ракет, тому Росії, ймовірно, доведеться купувати балістичні ракети за кордоном, якщо вона й надалі має намір підтримувати масштабні ракетні удари по Україні.

Кремль хоче отримати балістичні ракети: що відомо