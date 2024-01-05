К слову, журналисты The Wall Street Journal заявили, что Россия может получить ракеты баллистического типа от Ирана уже весной 2024 года. Более того, КНДР уже предоставляет оккупантам такое вооружение.

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Что говорят в ISW о жажде оккупантов к баллистическим ракетам

В Институте изучения войны утверждают, что Россия усиливает усилия для получения баллистических ракет из-за рубежа, поскольку считает их более эффективными для атак по Украине. Аналитики добавили, что оккупанты регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для ударов по украинским городам, которые расположены ближе к линии фронта. Это связано с тем, что такой тип вооружения труднее перехватить, ведь на реагирование есть считанные минуты.

ISW приводит статистику, в которой утверждает, что с 29 декабря 2023 года украинские защитники смогли ликвидировать 149 из 166 запущенных ракет. Однако баллистических ракет сбили гораздо меньше. Кроме того, оккупанты также перепрофилировали ракеты ПВО С-300 и С-400, чтобы те могли наносить удары по наземным целям.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия может производить в месяц около 40 ракет типа "Искандер", 4 "Кинжала", а вот мощности производства С-300/С-400 неизвестны. По мнению специалистов, российская оборонно-промышленная база, вероятно, не сможет производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для постоянной "ударной кампании" по Украине, опирающейся на регулярное расходование большого количества баллистических ракет, поэтому России, вероятно, придется покупать баллистические ракеты заграницей, если она и дальше намерена поддерживать масштабные ракетные удары по Украине.

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