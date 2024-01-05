Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что на это могут указывать обломки оружия. Он добавил, что эта модификация была создана на базе российской ракеты 9M723 к ОТРК "Искандер".
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"Есть некоторые отличия, которые указывают на то, что это не 9M723, которыми также обстреливали Харьков и Харьковскую область. И что это все же северокорейское. Но официальные сообщения также важны, поэтому лучше ждать их. Здесь не подтвердить, не опровергнуть, но версия есть", – сказал Коваленко.
Что бывает, когда войну замораживают
Военно-политический обозреватель добавил, что Северная Корея и Южная Корея – это еще один исторический пример того, когда что-то пытаются заморозить. Сейчас КНДР не безопасна для мира. Страна наращивает свой потенциал.
Именно то, что они имеют возможность передавать эти ракеты России, должно напомнить, как в свое время вместо того, чтобы поставить все точки над "и", США не смогли дожать Северную Корею. Да, там была поддержка Китая, но дожать Пхеньян была возможность,
– отметил Александр Коваленко.
Он убежден, что это может произойти и с Украиной, если ее начнут принуждать к "миру" с Россией. Однако власти украинского государства подчеркивают, что мирные переговоры со страной-агрессором могут начать только после возвращения границ 1991-го года.
"С этим должны считаться и наши международные партнеры. Они должны понимать: либо Украина побеждает, либо они, если уменьшают поддержку Украины, теряют все. И завтра будут проблемы с неконтролируемым соседом уже на своей границе", – подчеркнул военно-политический обозреватель.
А у этого соседа будет "эхо" незаконченной замороженной войны – как в Северной Корее и Южной Корее. Коваленко добавил, что у КНДР очень много разной номенклатуры и количества ракет. Поэтому, мол, это достаточно серьезная угроза.
Баллистика для России от КНДР: что известно
- Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что россияне атаковали территорию Украины баллистикой, предоставленной КНДР. По его словам, Москва получила несколько баллистических ракет и пусковые установки.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВПК Северной Кореи и России тесно связаны. Поэтому выяснить, используют ли россияне ракеты КНДР, непросто. Игнат подчеркнул, что ракеты этой страны будут похожи на российские ракеты. В то же время он добавил, что "США что-то знают".
- В Институте изучения войны отметили, что Россия хочет получить как можно больше баллистических ракет от других стран. Все потому, что считает их более эффективными, чтобы атаковать Украину. Издание The Wall Street Journal сообщало о том, что страна-агрессор уже получает баллистику от КНДР. Также она стремится получить баллистические ракеты от Ирана.