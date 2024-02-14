Также проект договора предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны. Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал 24 Каналу, во что может превратиться Формула мира.

Интересно С какими государствами Украина подпишет следующие исторические соглашения по безопасности: детали поражают

Ранее Офис Президента уже представлял свое видение гарантий безопасности для Украины – "Киевский договор о безопасности". Однако документ не нашел поддержки широкой общественности. Нужно надеяться, что нынешний проект одобрят как можно больше государств.

Когда мы говорим с большим количеством стран, надо понимать, что в результате мы будем вынуждены согласиться на такое положение этого документа, которое удовлетворит всех. К примеру, 60%. Я боюсь, что его "острые углы", которые мы должны были специально заложить в фундамент этой безопасности, будут "размыты" необходимостью всех удовлетворить комментарием,

– сказал экс-министр иностранных дел.

Здесь всегда есть баланс. Или ты двигаешься с несколькими странами, которые тебя поддерживают, или бросаешься по всему миру, пытаясь получить максимальную поддержку. В последнем случае гарантии безопасности уменьшают свое качество.

Украинская Формула мира состоит из 10 пунктов: Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

О двусторонних договоренностях

Владимир Зеленский во время поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности с 16 по 18 февраля также должен посетить ряд европейских государств, в частности Францию, Германию и Великобританию. На форуме речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины и вероятную оборонительную поддержку.

Экс-министр иностранных дел отметил, что любая инициатива на этом направлении чрезвычайно важна для нашего государства. Чем больше стран об этом говорят и пытаются решить проблему, тем лучше для всех нас.

Двусторонние договоренности, которые мы пытаемся заключить, логическим путем превратились в коллективные соглашения. Украина до сих пор не продвинулась на этом пути, поэтому приходится искать другие варианты, исторически возвращаясь назад.

Мы пытаемся строить треугольник – Польша, Украина, Великобритания. Мы пытаемся строить двусторонние отношения. И первым стал Лондон, хотя со всеми странами ведем договоренности,

– подчеркнул Вадим Пристайко.

С одной стороны, если в двусторонних договоренностях сказано, что на нашей стороне выступит какое-то государство, но во время следующего нападения России, то надо честно признать – сейчас нам это не поможет. С другой стороны, если в соглашении есть конкретные поставки вооружений и обязательства по финансовой поддержке – это то, над чем нужно работать.