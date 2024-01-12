На совместной пресс-конференции в Киеве 12 января они уточнили детали подписанного двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией. Соглашение подписали в этот же день, пишет 24 Канал.

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Что гарантирует новое соглашение между Украиной и Великобританией

Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка долгосрочна, чтобы Россия понимала, что мы остаемся с Украиной,

– заверил британский премьер.

По его словам, после завершения нынешней войны есть третий компонент, предотвращающий новое нападение России.

"В случае если Россия снова нападает, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – заверил британский политик.

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что соглашение также предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии – это формализованное обязательство.

Если будет повторение агрессии России – предусмотрено соответствующее время, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами согласно этому соглашению,

– заверил президент Украины.

Он пояснил, что Украина будет понимать объем помощи, который нам понадобится в случае нового нападения Кремля.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что это действительно исторический день. Ведь соглашение подразумевает долгосрочную поддержку Украины. В частности, соглашение включает:

информационная безопасность, борьбу с пропагандой, кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морскую безопасность, санкции против врага и достижения справедливого мира, ответственность России за преступления, восстановление Украины, гуманитарное сотрудничество и макроэкономическую стабильность;

возможность Украины использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя. Включая ракеты большой дальности, противовоздушную оборону, артиллерийские боеприпасы.

И, ключевое – любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, включая безопасность Соединенного Королевства. Поэтому в случае вооруженного нападения на Украину, по просьбе любого из участников, состоятся консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии,

– заверил Ермак.

По его словам, Великобритания обязуется в таком случае:

оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь;

наложить санкции на Россию, экономические и другие обременения.

Андрей Ермак заверил, что гарантии безопасности – это переходный этап для вступления в НАТО. Ведь именно Альянс – это ключевая цель Украины.

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