Користувачі соцмережі Х на тлі нецензурної характеристики російського президента створили новий хештег, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про лайку Зеленського та новий флешмоб

Так, під час прямої лінії Владімір Путін запропонував провести "технологічний експеримент" та вдарили ракетою "Орєшнік" по Києву. Мовляв, таким чином перевірити її ефективність.

У відповідь на це Володимир Зеленський лаконічно написав: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб**об".

Одразу після цього українці запустили новий флешмоб. Усі, хто погоджуються з такою думкою президента, пишуть у коментарях до його публікації або на власних сторінках хештег #putindovboyob. Користувачі як просто доєднуються, так і підкріплюють пости мемами.

На тлі цього комік Василь Байдак запропонував ще один хештег – #russiaisaDovboyobState.

Василь Байдак відреагував на слова Зеленського / фото з мережі

До слова, під час пресконференції Володимир Зеленський вже коментував висловлювання Путіна. Тоді він назвав російську сторону "відморозками". "Ви вважаєте, що це адекватна людина?", – поставив риторичне питання Зеленський.