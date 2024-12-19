Пользователи соцсети Х на фоне нецензурной характеристики российского президента создали новый хештег, сообщает 24 Канал.

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Что известно о ругани Зеленского и новом флешмобе

Так, во время прямой линии Владимир Путин предложил провести "технологический эксперимент" и ударили ракетой "Орешник" по Киеву. Мол, таким образом проверить ее эффективность.

В ответ на это Владимир Зеленский лаконично написал: "Люди гибнут, а ему "интересно"... Довб**об".

Сразу после этого украинцы запустили новый флешмоб. Все, кто согласны с таким мнением президента, пишут в комментариях к его публикации или на собственных страницах хэштег #putindovboyob. Пользователи как просто присоединяются, так и подкрепляют посты мемами.

На фоне этого комик Василий Байдак предложил еще один хэштег – #russiaisaDovboyobState.

Василий Байдак отреагировал на слова Зеленского / фото из сети

К слову, во время пресс-конференции Владимир Зеленский уже комментировал высказывания Путина. Тогда он назвал российскую сторону "отморозками". "Вы считаете, что это адекватный человек?", – задал риторический вопрос Зеленский.