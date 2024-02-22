У телеграм-каналах міста ще тоді написали, що вибухнула машина. На момент інциденту вона була в районі стоянки біля торгового центру Амстор (зараз "Улей") на проспекті Східний. Вибух чули в декількох мікрорайонах довкола.
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Що відомо про вибух в Бердянську
Місцевий телеграм-канал "БердянсЬк Сьогодні" за декілька годин після вибуху показав фото з місця події. Виявилось, що версії окупантів неправдиві.
Вибух вранці – справа рук спротиву. Фотографії з місця події спростовують версію окупантів… Судячи з фото, автозаправка майже не постраждала. Вибух відбувся без участі паливно-мастильних матеріалів, і його епіцентр був у зовсім іншому місці,
– розповіли у телеграм-каналі.
Там також показали кадри автівки, яку пошкодив вибух. На жаль, станом на 13:40 22 лютого не пишуть, кому могла належати машина.
Внаслідок вибуху в Бердянську пошкоджена машина
У телеграм-каналі написали, що:
- ціллю вибуху таки був великий сірий джип;
- вибухівка була або закладена поряд, або, як стверджують ворожі військові, скинута з коптера, який могли запустити з пустиря поблизу.
Що відомо про вибух в Бердянську
- Вибух в Бердянську пролунав орієнтовно о 6:50 22 лютого. Місцеві телеграм-канали написали, що чули його в мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр.
- Після інциденту окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту. Причина вибуху та чия це була автівка – невідомо.
- Окупанти писали про різні версії інциденту. Зокрема, спочатку писали про аварію, потім про нещасний випадок, тобто вибух, на заправці. Останній трапився нібито під час проведення регламентно-технічних робіт у результаті необережного поводження з легкозаймистими речовинами. Внаслідок інциденту легких поранень нібито зазнали два клієнти АЗС.
- Виявилось, що версія окупантів не містить правди. Згодом голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна написала, що, за уточненою інформацією, вибухнув автомобіль у районі заправки БРСМ поблизу повороту на 8 березня.