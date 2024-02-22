У телеграм-каналах міста ще тоді написали, що вибухнула машина. На момент інциденту вона була в районі стоянки біля торгового центру Амстор (зараз "Улей") на проспекті Східний. Вибух чули в декількох мікрорайонах довкола.

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Що відомо про вибух в Бердянську

Місцевий телеграм-канал "БердянсЬк Сьогодні" за декілька годин після вибуху показав фото з місця події. Виявилось, що версії окупантів неправдиві.

Вибух вранці – справа рук спротиву. Фотографії з місця події спростовують версію окупантів… Судячи з фото, автозаправка майже не постраждала. Вибух відбувся без участі паливно-мастильних матеріалів, і його епіцентр був у зовсім іншому місці,

– розповіли у телеграм-каналі.

Там також показали кадри автівки, яку пошкодив вибух. На жаль, станом на 13:40 22 лютого не пишуть, кому могла належати машина.

Внаслідок вибуху в Бердянську пошкоджена машина

У телеграм-каналі написали, що:

ціллю вибуху таки був великий сірий джип;

вибухівка була або закладена поряд, або, як стверджують ворожі військові, скинута з коптера, який могли запустити з пустиря поблизу.

Що відомо про вибух в Бердянську