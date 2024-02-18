Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що роблять це для того, аби ускладнити просування ЗСУ у майбутньому. Окупанти навчилися на своїх попередніх помилках.
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Лінії оборони у Маріуполі
Російські окупанти попри напружену внутрішню ситуацію в Маріуполі створюють нову, вже четверту, лінію оборони.
- Перша лінія є на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областю,
- Друга лінія побудована після того, як росіяни відійшли від Роботиного і зайшли в селище Нікольське, де й одразу почали зариватися. Вона тягнеться до селища Стародубівка через лісову частину Нікольського району. Далі її мають тягнути у бік Запорізької області, від Бердянська, аби включити її в єдину лінію оборонних споруд.
Третю лінію вже побудували. Це "зуби дракона", протитанкові рови, частково заміновані підходи, частково бліндажі навіть з підземними переходами тощо. Це достатньо серйозна лінія оборона. Після неї між Нікольським та Маріуполем залишається приблизно 18 кілометрів, там є ще одна лінія оборони, яку значною мірою побудували ще ЗСУ,
– розповів Петро Андрющенко.
Російські окупанти просто відремонтували та довели до ладу лінію оборони, яку свого часу ще робили українські військові. Остання, четверта лінія оборона є на адміністративному кордоні Маріуполя та всередині Маріуполя також, особливо біля річок та мостів.
"Вона не така потужна з точки зору довжини, але серйозна лінія оборони. І вони не закінчують, а продовжують ритися. Мовиться лише про Запорізький напрям, а є ще північ, північний захід та північний схід – це з напрямку Донецька та Вугледару – там теж нариваються. Вони готуються, що в разі чого їм буде куди відступати", – пояснив Андрющенко.
Майбутнє просування ЗСУ буде ускладненим
Так званий окупаційний гарнізон Маріуполя постійно перебуває в місті та проводять тренування й бойову підготовку в окопах. Це фактично означає, що коли ЗСУ наступатимуть на Маріуполь, кожен російський підрозділ знатиме, де його місце, що йому робити тощо.
Вони однозначно зробили висновки з Харківської та Херсонської операції, і нам теж це треба враховувати. Це вже не смішно, вони серйозно набудувалися і просуватися нам не буде так просто,
– підсумував Андрющенко.
Водночас у місті залишаються автомобільні шляхи, їх поки що розбудовують. Росіяни хочуть побудувати кільце до Криму.
"Буде нам легше "Леопардами" просуватися асфальтом до Маріуполя", – додав Андрющенко.
Яка зараз ситуація у Маріуполі
- Хоч росіяни будують потужні лінії оборони та з військового погляду укріплюють місто, життя для цивільних там залишається нестерпним. Критичною є ситуація з комунальними послугами, цінами, невиплатою зарплат і пенсій. Ситуація настільки загострилась, що доходить вже до бунтів.
- Продовжують окупанти і відбирати квартири у маріупольців, продаючи їх росіянам, яких масово завозять до міста. Загалом росіяни знесли 500 багатоповерхових будинків і планують стільки ж. Додамо, що в будинках, які ще хочуть зносити, подекуди живуть люди.
- У школах та садках Маріуполя й узагалі створюють "антитерористичні загони", до яких увійшли росгвардійці, ОМОНівці та кадирівці. Достеменно невідомо, навіщо це потрібно, адже чіткої відповіді окупаційна влада не дала.