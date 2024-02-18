Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що роблять це для того, аби ускладнити просування ЗСУ у майбутньому. Окупанти навчилися на своїх попередніх помилках.

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Лінії оборони у Маріуполі

Російські окупанти попри напружену внутрішню ситуацію в Маріуполі створюють нову, вже четверту, лінію оборони.

Перша лінія є на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областю,

є на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областю, Друга лінія побудована після того, як росіяни відійшли від Роботиного і зайшли в селище Нікольське, де й одразу почали зариватися. Вона тягнеться до селища Стародубівка через лісову частину Нікольського району. Далі її мають тягнути у бік Запорізької області, від Бердянська, аби включити її в єдину лінію оборонних споруд.

Третю лінію вже побудували. Це "зуби дракона", протитанкові рови, частково заміновані підходи, частково бліндажі навіть з підземними переходами тощо. Це достатньо серйозна лінія оборона. Після неї між Нікольським та Маріуполем залишається приблизно 18 кілометрів, там є ще одна лінія оборони, яку значною мірою побудували ще ЗСУ,

– розповів Петро Андрющенко.

Російські окупанти просто відремонтували та довели до ладу лінію оборони, яку свого часу ще робили українські військові. Остання, четверта лінія оборона є на адміністративному кордоні Маріуполя та всередині Маріуполя також, особливо біля річок та мостів.

"Вона не така потужна з точки зору довжини, але серйозна лінія оборони. І вони не закінчують, а продовжують ритися. Мовиться лише про Запорізький напрям, а є ще північ, північний захід та північний схід – це з напрямку Донецька та Вугледару – там теж нариваються. Вони готуються, що в разі чого їм буде куди відступати", – пояснив Андрющенко.

Майбутнє просування ЗСУ буде ускладненим

Так званий окупаційний гарнізон Маріуполя постійно перебуває в місті та проводять тренування й бойову підготовку в окопах. Це фактично означає, що коли ЗСУ наступатимуть на Маріуполь, кожен російський підрозділ знатиме, де його місце, що йому робити тощо.

Вони однозначно зробили висновки з Харківської та Херсонської операції, і нам теж це треба враховувати. Це вже не смішно, вони серйозно набудувалися і просуватися нам не буде так просто,

– підсумував Андрющенко.

Водночас у місті залишаються автомобільні шляхи, їх поки що розбудовують. Росіяни хочуть побудувати кільце до Криму.

"Буде нам легше "Леопардами" просуватися асфальтом до Маріуполя", – додав Андрющенко.

Яка зараз ситуація у Маріуполі