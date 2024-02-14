Цікаво, що окупанти самі достеменно не розуміють функціонал цих "загонів". Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Антитерористичні загони"

За словами Петра Андрющенка, росіяни звезли до тимчасово окупованого Маріуполя загони росгвардійців, ОМОНу, кадирівців та поліції. Але так звану охорону порядку перекладають на навчальні заклади.

Якщо почитати, що мають робити директори та вчителі-зрадники – це оглядати приміщення перед проведенням масових заходів. Узагалі масові заходи мають бути заборонені. Окремо стежити за батьками. Усе це запроваджується у школах, але навіщо – не зрозуміло. Відповіді нормальної немає,

– зазначив він.

До цих "антитерористичних загонів" не долучають батьків дітей. Це рідкий випадок.

"Якщо проаналізувати, що це має бути суцільне стеження за поведінкою дітей і батьків. Легалізація контролю. Він посилився вже у соціальних мережах – слідкують що і як коментують діти. Є факт, що навіть проросійських дітей виключили зі школи", – додав Андрющенко.

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