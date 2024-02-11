Для пропагандистів мішенню є насамперед діти, на яких і спрямований основний інформаційний потік. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що в школі дітям нав'язують пропаганду, яка через них впливає на дорослих.

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Моніторять дітей в інтернеті

Він розповів, що в школах проводять уроки, присвячені виключно Владіміру Путіну. Проте діти свідомі, адже після уроки вони сфотографувалися з табличками, на яких було написано "стоп Путін".

Наші діти борються і самі по собі. Росіяни ж це роблять для того, щоб виростити з них не просто росіян, а їх використовують як суб'єкт як об'єкт пропаганди одночасно,

– наголосив Андрущенко.

Росіяни не просто перенавчають дітей. Через дітей вони перенавчають дорослих, оскільки діти приходять додому та розповідають батькам те, про що дізнались в школі.

Наближається 23 лютого, "день народження" окупаційної армії. Зокрема в Маріуполі до цього "свята" дуже готуються. Діти вчать пісні, вірші, їм розповідають, що як треба "дякувати" російському воїну за те, що він знищив їх життя.

З цим діти приходять додому і вчать пісні та вірші вже разом з батьками. А дорослі розуміють, якщо почнуть переконувати дитину в іншому та розповідати правду, то вона може потім в школі вчителю про це розповісти. Зрозуміло, чим все це може закінчитися для батьків,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Крім того, росіяни жорстко посилили контроль за дітьми в інтернеті. Є факти, коли дітей відраховували зі школи за те, що вони залишали не дуже приємні коментарі щодо своїх вчителів. Під пресинг потрапляли навіть діти з проросійських сімей. Після цього батькам, напевно, доведеться шукати нове місце життя, щоб дитина пішла в іншу школу.

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