Для пропагандистов мишенью являются прежде всего дети, на которых и направлен основной информационный поток. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в школе детям навязывают пропаганду, которая через них влияет на взрослых.

Читайте также Как россияне "косят деньги" на фейковом восстановлении Мариуполя: расследование FT

Мониторят детей в интернете

Он рассказал, что в школах проводят уроки, посвященные исключительно Владимиру Путину. Однако дети сознательные, ведь после урока они сфотографировались с табличками, на которых было написано "стоп Путин".

Наши дети борются и сами по себе. Россияне же это делают для того, чтобы вырастить из них не просто россиян, а их используют как субъект как объект пропаганды одновременно,

– подчеркнул Андрущенко.

Россияне не просто переучивают детей. Через детей они переучивают взрослых, поскольку дети приходят домой и рассказывают родителям то, что узнали в школе.

Приближается 23 февраля, "день рождения" оккупационной армии. В частности в Мариуполе к этому "празднику" очень готовятся. Дети учат песни, стихи, им рассказывают, что как надо "благодарить" российского воина за то, что он уничтожил их жизнь.

С этим дети приходят домой и учат песни и стихи уже вместе с родителями. А взрослые понимают, если начнут убеждать ребенка в другом и рассказывать правду, то он может потом в школе учителю об этом рассказать. Понятно, чем все это может закончиться для родителей,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Кроме того, россияне жестко усилили контроль за детьми в интернете. Есть факты, когда детей отчисляли из школы за то, что они оставляли не очень приятные комментарии относительно своих учителей. Под прессинг попадали даже дети из пророссийских семей. После этого родителям, наверняка, придется искать новое место жительства, чтобы ребенок пошел в другую школу.

Больше о том, как еще россияне притесняют мариупольцев