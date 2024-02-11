Для пропагандистов мишенью являются прежде всего дети, на которых и направлен основной информационный поток. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в школе детям навязывают пропаганду, которая через них влияет на взрослых.
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Мониторят детей в интернете
Он рассказал, что в школах проводят уроки, посвященные исключительно Владимиру Путину. Однако дети сознательные, ведь после урока они сфотографировались с табличками, на которых было написано "стоп Путин".
Наши дети борются и сами по себе. Россияне же это делают для того, чтобы вырастить из них не просто россиян, а их используют как субъект как объект пропаганды одновременно,
– подчеркнул Андрущенко.
Россияне не просто переучивают детей. Через детей они переучивают взрослых, поскольку дети приходят домой и рассказывают родителям то, что узнали в школе.
Приближается 23 февраля, "день рождения" оккупационной армии. В частности в Мариуполе к этому "празднику" очень готовятся. Дети учат песни, стихи, им рассказывают, что как надо "благодарить" российского воина за то, что он уничтожил их жизнь.
С этим дети приходят домой и учат песни и стихи уже вместе с родителями. А взрослые понимают, если начнут убеждать ребенка в другом и рассказывать правду, то он может потом в школе учителю об этом рассказать. Понятно, чем все это может закончиться для родителей,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Кроме того, россияне жестко усилили контроль за детьми в интернете. Есть факты, когда детей отчисляли из школы за то, что они оставляли не очень приятные комментарии относительно своих учителей. Под прессинг попадали даже дети из пророссийских семей. После этого родителям, наверняка, придется искать новое место жительства, чтобы ребенок пошел в другую школу.
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- Один из болезненных вопросов местных жителей – присвоение оккупантами чужого имущества. 19 января 2024 года оккупационным районным администрациям Мариуполя был доведен норматив, согласно которому еженедельно не менее 130 квартир или домов, пригодных для жилья, необходимо признавать такими, что не имеют хозяев.
- Это связано с тем, что в конце февраля, накануне так называемых президентских выборов, Путин должен объявить старт ипотеки для Мариуполя. Все это жилье будет передано под эту ипотечную программу. В городе ожидают российского бума выкупа жилья, и все предпосылки для этого есть.
- Речь идет не только о квартирах, владельцы которых погибли или находятся в эвакуации. Есть такие, по словам Андрущенко, кто пишет в ФСБ донос, мол, в квартире живет проукраинская семья. Эта семья потом может исчезнуть, а квартиру переписывают на кого-то другого.
- Также в Мариуполе продают полуразрушенные квартиры, владельцы которых "сбежали от обстрелов". Оккупантам предлагают приобрести такое жилье по "выгодной" цене и рекламируют, что впоследствии эти квартиры будут стоить значительно дороже.