Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Россияне применяют различные методы давления.

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"Это, пожалуй, самое большое преступление после бомбардировок и убийств гражданского населения", – сказал Андрющенко о действиях россиян.

Как пропагандисты действуют через детей

Россияне считают, что с детьми проще работать и "воспитать из них россиян". С другой стороны – это еще и ключ влияния на родителей.

"Помните, как в самом начале они развозили большие телевизоры, бесплатные газеты, которые до сих пор раздают. Взрослый человек может выключить телевизор, не читать газету, но ребенка своего не выключишь – это самое дорогое, что есть", – сказал чиновник.

Россияне насаждают свою пропаганду в школах, искажают историю. Дети, возвращаясь домой, транслируют это родителям, которые будут учить с ними уроки или помогать с заданиями. И изменить это невозможно.

"Когда родители дома говорят своим детям, что рассказы учителей в школе по меньшей мере не являются правдой, им очень быстро объяснили: будете влезать – лишим родительских прав. Я думаю, ни один из родителей не пойдет на то, чтобы рисковать и терять собственного ребенка, отдать его в руки оккупантам. А те прекрасно это понимают. Таким образом взрослые погружаются в эту пропаганду и со временем она срабатывает", – отметил Андрющенко.

Кроме этого россияне создают телеграмм-каналы, где призывают присоединиться к так называемому "движению сопротивления". Ориентированы они в основном на подростков. Оккупанты ведут коммуникацию, а затем ФСБ приходят к родителям этих детей.

"Это большая провокация была", – добавил он.

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