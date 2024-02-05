31 января Александр вернулся в Украину во время обмена военнопленными. Сейчас он проходит реабилитацию.

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Александр Деменко пережил осаду "Азовстали" и теракт в Оленовке

Александр Деменко был срочником и после окончания службы подписал контракт с Нацгвардией. До полномасштабной войны охранял объекты вблизи Мариуполя, а 24 февраля 2022 года его подразделение перевели в город. Он защищал Мариуполь в составе 15-й бригады Нацгвардии имени героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

В конце марта 2022 года защитник получил осколочные ранения.

Он был в госпитале, потом, когда уже было тяжело, их перевели на "Азовсталь". И там начался ад. Они не знали, выживут ли они там. Продержались до мая, а 17 мая по приказу президента их вывели,

– вспомнила женщина.

Последнее сообщение от Александра Ирина получила 12 мая 2022 года. После этого 8 месяцев Ирина не знала, где ее сын и в каком он состоянии.

Впоследствии она нашла его с помощью сообщества и узнала, что ее сын находится в оккупированной Горловке. До этого его держали в Оленовке и он был там на момент теракта 29 июля 2022 года.

Я подала заявку, у нас группа для данных, и я написала, что ищу сына. И наверное буквально через неделю прислали видео, что он находится в Горловке. Он сначала был в Оленовке, и они слышали все это, когда тот теракт был. Говорит: "Мама, они так кричали",

– сказала она.

31 января 2024 года Александра освободили из российского плена. По словам Ирины, того дня она чувствовала, что сын ей позвонит.

Я утром беру фотографию его, целую и говорю: "Сыночек, я жду твоего звонка сегодня". Сижу на работе и звонит какой-то номер. "Вы Ирина Ивановна? Ваш сын вернулся в Украину". Я потом уже, как закричала. И плакала и кричала",

– сказала Ирина.

Сейчас Александр проходит реабилитацию после полученных травм и плена. Его мама мечтает о встрече с ним.

Я очень хочу его обнять, поцеловать и сказать, что он мой лучший сыночек в мире. Я очень волновалась. Наконец-то он дома. Я теперь немножко успокоилась,

– рассказала женщина.

Напомним, что 31 января Украина провела масштабный обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев. Кроме военных, есть также и гражданские.